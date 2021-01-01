На Волині планують відкрити додатковий автоперехід між Україною та Польщею





Про це стало відомо під час масштабної онлайн-дискусії, що відбулась 26 січня за ініціативи громадської організації "Європа без бар’єрів",



Участь в обговоренні взяли керівництво Волинської, Львівської та Закарпатської областей, представники Держмитслужби, Держприкордонслужби, Офісу Президента, Офісу віце-прем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, МЗС, МВС, Мінфіну, Міністерства юстиції та науковці.



Від Волині участь у дискусії взяв заступник голови обласної ради Григорій Пустовіт. Він погодився із тезою, щодо необхідності будівництва нових пунктів пропуску та зауважив, що в нашому регіоні ведуться перемовини щодо відкриття додаткового автопереходу між Україною та Польщею "Адамчуки-Збереже". Разом із тим, він наголосив на тому, що сьогодні для держави важливіше подбати про відсутність черг на кордоні. Задля цього, він пропонує акцентувати увагу саме на модернізації чинних пунктів пропуску.



"Черг на кордоні не повинно бути взагалі. У нас на Волині, окрім міжнародного автомобільного пункту пропуску "Ягодин", є чинний автомобільний перехід "Устилуг". Ще у 2010 році для комплексної реконструкції цього МАПП було виготовлено проектно-кошторисну документацію.



У 2018 році було виконано роботи із коригування проєкту. На його розбудову необхідно 216 млн грн. Для держави ця сума є досить посильною. Сьогодні від Луцька до Володимира-Волинського є нова дорога, створена інфраструктура, залишилось відремонтувати ділянку дороги від Володимира-Волинського до Устилуга.



"Я думаю, що проблеми із цим не виникне. Якби ми дійсно хотіли позбавитись черг, ми б давно це зробили", - наголосив він.



Йому апелював директор департаменту Державної митної служби України Сергій Бодров. Він зауважив, що у Держбюджеті 2021 року на розбудову прикордонної інфраструктури передбачено лише 500 млн грн, хоча його відомство клопотало про суму у понад мільярд гривень.



Так, частина цієї суми передбачена для Волинської митниці, втім на реконструкцію пункту пропуску "Устилуг".



"Ці кошти будуть спрямовані на ремонт адміністративної будівлі, а також заміну асфальтного покриття на міжнародному автомобільному пункті пропуску "Ягодин", адже їх стан сьогодні є критичним ", - сказав він.



Щодо черг на українсько-польському кордоні, то, на думку Сергія Бодрова, вони є наслідком невиконання польською стороною умов Меморандуму про співпрацю. Мовляв, черги здебільшого виникають саме з вини прикордонної та митної служб сусідньої держави.



У ході онлайн-дискусії також йшлося про перспективи побудови нових пунктів пропуску на кордоні зі Словаччиною та Угорщиною, а також проблематику спільного митного та прикордонного контролю між сусідніми з Україною державами.



Учасники заходу також обговорили про необхідність модернізації інфраструктури митних переходів, зокрема необхідність облаштування там нових пішохідних зон, а також зон сервісного обслуговування на під'їздах до пунктів пропуску.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області хочуть відкрити додатковий автоперехід між Україною та Польщею "Адамчуки-Збереже".Про це стало відомо під час масштабної онлайн-дискусії, що відбулась 26 січня за ініціативи громадської організації "Європа без бар’єрів", повідомляє Волинська обласна рада.Участь в обговоренні взяли керівництво Волинської, Львівської та Закарпатської областей, представники Держмитслужби, Держприкордонслужби, Офісу Президента, Офісу віце-прем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, МЗС, МВС, Мінфіну, Міністерства юстиції та науковці.Від Волині участь у дискусії взяв заступник голови обласної ради. Він погодився із тезою, щодо необхідності будівництва нових пунктів пропуску та зауважив, що в нашому регіоні ведуться перемовини щодо відкриття додаткового автопереходу між Україною та Польщею "Адамчуки-Збереже". Разом із тим, він наголосив на тому, що сьогодні для держави важливіше подбати про відсутність черг на кордоні. Задля цього, він пропонує акцентувати увагу саме на модернізації чинних пунктів пропуску."Черг на кордоні не повинно бути взагалі. У нас на Волині, окрім міжнародного автомобільного пункту пропуску "Ягодин", є чинний автомобільний перехід "Устилуг". Ще у 2010 році для комплексної реконструкції цього МАПП було виготовлено проектно-кошторисну документацію.У 2018 році було виконано роботи із коригування проєкту. На його розбудову необхідно 216 млн грн. Для держави ця сума є досить посильною. Сьогодні від Луцька до Володимира-Волинського є нова дорога, створена інфраструктура, залишилось відремонтувати ділянку дороги від Володимира-Волинського до Устилуга."Я думаю, що проблеми із цим не виникне. Якби ми дійсно хотіли позбавитись черг, ми б давно це зробили", - наголосив він.Йому апелював директор департаменту Державної митної служби України. Він зауважив, що у Держбюджеті 2021 року на розбудову прикордонної інфраструктури передбачено лише 500 млн грн, хоча його відомство клопотало про суму у понад мільярд гривень.Так, частина цієї суми передбачена для Волинської митниці, втім на реконструкцію пункту пропуску "Устилуг"."Ці кошти будуть спрямовані на ремонт адміністративної будівлі, а також заміну асфальтного покриття на міжнародному автомобільному пункті пропуску "Ягодин", адже їх стан сьогодні є критичним ", - сказав він.Щодо черг на українсько-польському кордоні, то, на думку Сергія Бодрова, вони є наслідком невиконання польською стороною умов Меморандуму про співпрацю. Мовляв, черги здебільшого виникають саме з вини прикордонної та митної служб сусідньої держави.У ході онлайн-дискусії також йшлося про перспективи побудови нових пунктів пропуску на кордоні зі Словаччиною та Угорщиною, а також проблематику спільного митного та прикордонного контролю між сусідніми з Україною державами.Учасники заходу також обговорили про необхідність модернізації інфраструктури митних переходів, зокрема необхідність облаштування там нових пішохідних зон, а також зон сервісного обслуговування на під'їздах до пунктів пропуску.

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