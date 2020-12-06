У Брищі планують реконструювати частину полігону





Про це у програмі «Позиція» на Юрій Безпятко.



«Вже зараз відбувається процедура визначення переможця… Це дуже глобальний проект, де передбачені і пересипка, і озеленення, і відведення фільтрату», – зазначив Юрій Безпятко.



Участь у торгах взяли чотири компанії, поки очікує рішення переможець торгів, який запропонував найменшу ціну – ТОВ «Будмонтажсервіс І».



Ціна, за яку компанія погодилась виконати реконструкцію полігону – 138 з половиною мільйонів гривень.



Роботи з рекультивації земель дадуть місту та навколишнім громадам, які використовують сміттєзвалише у Брищі ще рік чи два звозити туди сміття, але повністю це проблеми не вирішить.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцька міська рада оголосила відкриті торги щодо реконструкції старої частини полігону у селі Брище. Орієнтована вартість робіт 165 мільйонів гривень.Про це у програмі «Позиція» на 12 каналі розповів секретар Луцької міської ради«Вже зараз відбувається процедура визначення переможця… Це дуже глобальний проект, де передбачені і пересипка, і озеленення, і відведення фільтрату», – зазначив Юрій Безпятко.Участь у торгах взяли чотири компанії, поки очікує рішення переможець торгів, який запропонував найменшу ціну – ТОВ «Будмонтажсервіс І».Ціна, за яку компанія погодилась виконати реконструкцію полігону – 138 з половиною мільйонів гривень.Роботи з рекультивації земель дадуть місту та навколишнім громадам, які використовують сміттєзвалише у Брищі ще рік чи два звозити туди сміття, але повністю це проблеми не вирішить.

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