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Гендиректор волинського підприємства привласнив 170 тисяч бюджетних коштів

Гендиректор волинського підприємства привласнив 170 тисяч бюджетних коштів
Гендиректора волинського підприємства підозрюють у заволодінні чужим майном.

Слідство вважає, що керівник господарського товариства, яке у 2018 році робило згідно із укладеними з КП «Полігон» договорами капітальний ремонт освітлення в двох скверах у Володимирі-Волинському, неодноразово складав та підписував акти приймання виконаних будівельних робіт та довідки про вартість таких робіт, вносячи в них неправдиві відомості, - інформує прокуратура Волині.

На підставі цих документів на рахунки приватного підприємства були зайво перераховані бюджетні кошти в сумі понад 170 тисяч гривень, якими і заволодів генеральний директор.

У кримінальному провадженні триває досудове розслідування, вирішують питання про обрання посадовцю запобіжного заходу.



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Теги: гендиректор, підприємство
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