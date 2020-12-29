Гендиректор волинського підприємства привласнив 170 тисяч бюджетних коштів
Сьогодні, 12:56
Гендиректора волинського підприємства підозрюють у заволодінні чужим майном.
Слідство вважає, що керівник господарського товариства, яке у 2018 році робило згідно із укладеними з КП «Полігон» договорами капітальний ремонт освітлення в двох скверах у Володимирі-Волинському, неодноразово складав та підписував акти приймання виконаних будівельних робіт та довідки про вартість таких робіт, вносячи в них неправдиві відомості, - інформує прокуратура Волині.
На підставі цих документів на рахунки приватного підприємства були зайво перераховані бюджетні кошти в сумі понад 170 тисяч гривень, якими і заволодів генеральний директор.
У кримінальному провадженні триває досудове розслідування, вирішують питання про обрання посадовцю запобіжного заходу.
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Слідство вважає, що керівник господарського товариства, яке у 2018 році робило згідно із укладеними з КП «Полігон» договорами капітальний ремонт освітлення в двох скверах у Володимирі-Волинському, неодноразово складав та підписував акти приймання виконаних будівельних робіт та довідки про вартість таких робіт, вносячи в них неправдиві відомості, - інформує прокуратура Волині.
На підставі цих документів на рахунки приватного підприємства були зайво перераховані бюджетні кошти в сумі понад 170 тисяч гривень, якими і заволодів генеральний директор.
У кримінальному провадженні триває досудове розслідування, вирішують питання про обрання посадовцю запобіжного заходу.
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