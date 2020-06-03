Щодо працівників ізолятора у Ковелі, де повісився підозрюваний, відкрили «кримінал»
Сьогодні, 12:15
Ковельська місцева прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом можливої службової недбалості працівників Ковельського ізолятора тимчасого тримання, що спричинила тяжкі наслідки.
Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.
Зауважують, що у межах кримінального провадження, розслідування в якому провадитиме Державне бюро розслідувань, а процесуальне керівництво здійснюватиме галузевий відділ Волинської обласної прокуратури, нададуть оцінку діям правоохоронців.
Нагадаємо, учора, 27 січня, стало відомо про те, що у Ковелі в ізоляторі тимчасового тримання покінчив життя самогубством підозрюваний у зґвалтуванні дитини.
Із власних джерел виданню відомо, що йдеться про чоловіка з Камінь-Каширського району, який ґвалтував 10-річну доньку своєї співмешканки, поки остаття була на заробітках. Тривалий час чоловік переховувався, але коли спробував втекти до Росії, правоохоронці затримали його на території Сумської області.
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Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.
Зауважують, що у межах кримінального провадження, розслідування в якому провадитиме Державне бюро розслідувань, а процесуальне керівництво здійснюватиме галузевий відділ Волинської обласної прокуратури, нададуть оцінку діям правоохоронців.
Нагадаємо, учора, 27 січня, стало відомо про те, що у Ковелі в ізоляторі тимчасового тримання покінчив життя самогубством підозрюваний у зґвалтуванні дитини.
Із власних джерел виданню відомо, що йдеться про чоловіка з Камінь-Каширського району, який ґвалтував 10-річну доньку своєї співмешканки, поки остаття була на заробітках. Тривалий час чоловік переховувався, але коли спробував втекти до Росії, правоохоронці затримали його на території Сумської області.
Головне зображення ілюстративне
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