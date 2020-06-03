Щодо працівників ізолятора у Ковелі, де повісився підозрюваний, відкрили «кримінал»

Ковельська місцева прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом можливої службової недбалості працівників Ковельського ізолятора тимчасого тримання, що спричинила тяжкі наслідки.Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.Зауважують, що у межах кримінального провадження, розслідування в якому провадитиме Державне бюро розслідувань, а процесуальне керівництво здійснюватиме галузевий відділ Волинської обласної прокуратури, нададуть оцінку діям правоохоронців.Нагадаємо, учора, 27 січня, стало відомо про те, що у Ковелі в ізоляторі тимчасового триманняІз власних джерел виданню відомо, що йдеться про чоловіка з Камінь-Каширського району, який. Тривалий час чоловік переховувався, але коли спробував втекти до Росії, правоохоронці затримали його на території Сумської області.