У Луцьку горіла квартира, на виклик приїхали три пожежні машини. ФОТО





Про це повідомили очевидці у телеграм-каналі "Лучани".



Зі світлин вбчається, що пожежа була у квартирі на 6-му поверсі. З вікна йшов дим.



Приборкати займання приїхали три екіпажі пожежно-рятувальної служби.



Наразі інформації про причини займання та потерпілих немає.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В одному з будинків на вул. Привокзальна горіла квартира.Про це повідомили очевидці у телеграм-каналі "Лучани".Зі світлин вбчається, що пожежа була у квартирі на 6-му поверсі. З вікна йшов дим.Приборкати займання приїхали три екіпажі пожежно-рятувальної служби.Наразі інформації про причини займання та потерпілих немає.

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