вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку горіла квартира, на виклик приїхали три пожежні машини. ФОТО

У Луцьку горіла квартира, на виклик приїхали три пожежні машини. ФОТО
В одному з будинків на вул. Привокзальна горіла квартира.

Про це повідомили очевидці у телеграм-каналі "Лучани".

Зі світлин вбчається, що пожежа була у квартирі на 6-му поверсі. З вікна йшов дим.

Приборкати займання приїхали три екіпажі пожежно-рятувальної служби.

Наразі інформації про причини займання та потерпілих немає.

У Луцьку горіла квартира, на виклик приїхали три пожежні машини. ФОТО
У Луцьку горіла квартира, на виклик приїхали три пожежні машини. ФОТО
У Луцьку горіла квартира, на виклик приїхали три пожежні машини. ФОТО



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пожежа, квартира
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Розшукують волинянина, який два роки тому поїхав в Запоріжжя і досі не повернувся
Сьогодні, 21:42
Волинський «Фаберже» вдвічі перевершив особистий рекорд. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 21:19
У Луцьку горіла квартира, на виклик приїхали три пожежні машини. ФОТО
Сьогодні, 20:44
Погода у Луцьку та Волинській області на неділю, 31 січня
Сьогодні, 20:00
У волинській дитячій лікарні відремонтують кабінети рентгендіагностики та комп'ютерного обстеження
Сьогодні, 19:23
Схожі новини
У Чернівцях від вибуху газу загорілася квартира, є постраждалий У Чернівцях від вибуху газу загорілася квартира, є постраждалий
03 січень, 22:50
Господарі залишили їжу на плиті і заснули: у Нововолинську ледь не згоріла квартира Господарі залишили їжу на плиті і заснули: у Нововолинську ледь не згоріла квартира
30 червень, 2020, 05:30
У Луцьку – пожежа в квартирі, є постраждалі У Луцьку – пожежа в квартирі, є постраждалі
19 червень, 2020, 17:09
У Рівному вогнеборці врятували двох дітей під час пожежі в багатоквартирному будинку. ВІДЕО У Рівному вогнеборці врятували двох дітей під час пожежі в багатоквартирному будинку. ВІДЕО
05 червень, 2020, 11:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку на перехресті вулиць – аварія. ФОТО
Сьогодні, 11:46
 3
Розшукують волинянина, який два роки тому поїхав в Запоріжжя і досі не повернувся
Сьогодні, 21:42
 0
Волинський «Фаберже» вдвічі перевершив особистий рекорд. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 21:19
 0
У Луцьку горіла квартира, на виклик приїхали три пожежні машини. ФОТО
Сьогодні, 20:44
 0
Погода у Луцьку та Волинській області на неділю, 31 січня
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8