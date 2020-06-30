У Луцьку горіла квартира, на виклик приїхали три пожежні машини. ФОТО
Сьогодні, 20:44
В одному з будинків на вул. Привокзальна горіла квартира.
Про це повідомили очевидці у телеграм-каналі "Лучани".
Зі світлин вбчається, що пожежа була у квартирі на 6-му поверсі. З вікна йшов дим.
Приборкати займання приїхали три екіпажі пожежно-рятувальної служби.
Наразі інформації про причини займання та потерпілих немає.
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Про це повідомили очевидці у телеграм-каналі "Лучани".
Зі світлин вбчається, що пожежа була у квартирі на 6-му поверсі. З вікна йшов дим.
Приборкати займання приїхали три екіпажі пожежно-рятувальної служби.
Наразі інформації про причини займання та потерпілих немає.
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