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Зник молодий чоловік з Волині

Зник молодий чоловік з Волині
Рідні розшукують мешканця Ковеля Тараса Данилюка 1987 року народження.

Про це повідомляють у соцмережах.

Відомо, що чоловік приблизно два тижні тому пішов з дому та не повернувся.

Він худорлявої статури, має темний колір волосся. Був одягнений в темно-зелену форму, схожу на військовий костюм, та берці.

Усіх, кому відома будь-яка інформація про місце перебування цього чоловіка, просять зателефонувати його матері за номером: 096-209-6316 (Любов).

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Теги: Ковель, розшук, Тарас Данилюк
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