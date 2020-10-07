Зник молодий чоловік з Волині
Сьогодні, 09:19
Рідні розшукують мешканця Ковеля Тараса Данилюка 1987 року народження.
Про це повідомляють у соцмережах.
Відомо, що чоловік приблизно два тижні тому пішов з дому та не повернувся.
Він худорлявої статури, має темний колір волосся. Був одягнений в темно-зелену форму, схожу на військовий костюм, та берці.
Усіх, кому відома будь-яка інформація про місце перебування цього чоловіка, просять зателефонувати його матері за номером: 096-209-6316 (Любов).
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Про це повідомляють у соцмережах.
Відомо, що чоловік приблизно два тижні тому пішов з дому та не повернувся.
Він худорлявої статури, має темний колір волосся. Був одягнений в темно-зелену форму, схожу на військовий костюм, та берці.
Усіх, кому відома будь-яка інформація про місце перебування цього чоловіка, просять зателефонувати його матері за номером: 096-209-6316 (Любов).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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