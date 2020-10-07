Зник молодий чоловік з Волині

Рідні розшукують мешканця Ковеля1987 року народження.Про це повідомляють у соцмережах.Відомо, що чоловік приблизно два тижні тому пішов з дому та не повернувся.Він худорлявої статури, має темний колір волосся. Був одягнений в темно-зелену форму, схожу на військовий костюм, та берці.Усіх, кому відома будь-яка інформація про місце перебування цього чоловіка, просять зателефонувати його матері за номером: 096-209-6316 (Любов).