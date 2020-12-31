вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцьк може отримати ще 30 нових тролейбусів

Луцьк може отримати ще 30 нових тролейбусів
У Луцьку можуть з’явитися ще 30 нових тролейбусів, 5 із яких матимуть автономний запас ходу.

Про це йшлося у понеділок, 1 лютого, під час сесії Луцькради.

Депутатка Алла Надточій зазначила, що Луцьк декларує намір мінімізувати кількість застарілих маршруток в місті і поцікавилася, як вирішуватимуть проблему з доїздом у місцях, зокрема на Дубнівській та Вишкові, куди не можуть доїхати тролейбуси та чи передбачають купівлю «рогатих» із автономним запасом ходу.

Міський голова Ігор Поліщук відповів, що у місті є окремі перевізники, котрі оновлюють автопарк. Наприклад, одне з підприємств купило 5 автобусів MAN, що відповідають екологічному стандарту Євро-5. На переконання мера, саме такі автобуси мають обслуговувати прилеглі громади, адже немає економічної доцільності будувати тролейбусні лінії.

«Разом із тим, ми сьогодні подали заявку на участь у наступному проєкті щодо отримання ще 30 тролейбусів, 5 із яких будуть із автономним ходом», - додав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: тролейбуси, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Священник з Луцька розповів, чому на похорон приносять парну кількість квітів
Сьогодні, 12:03
Волинський поліцейський затримав грабіжників на Рівненщині
Сьогодні, 11:49
Луцьк може отримати ще 30 нових тролейбусів
Сьогодні, 11:40
Скільки градусів морозу прогнозує синоптик завтра, 2 лютого, на Волині
Сьогодні, 11:30
Шукав дівчат для платного сексу: на Волині викрили сутенера
Сьогодні, 11:26
Схожі новини
«Місто без маршруток»: коли Луцьк отримає ще одну партію нових тролейбусів «Місто без маршруток»: коли Луцьк отримає ще одну партію нових тролейбусів
Сьогодні, 10:20
Луцьк отримав ще 4 новенькі тролейбуси. ФОТО Луцьк отримав ще 4 новенькі тролейбуси. ФОТО
29 січень, 12:15
У салоні +2 градуси: як у морозну погоду працюють тролейбуси у Луцьку. ВІДЕО У салоні +2 градуси: як у морозну погоду працюють тролейбуси у Луцьку. ВІДЕО
19 січень, 13:50
Як у Луцьку їздитиме громадський транспорт у новорічну ніч Як у Луцьку їздитиме громадський транспорт у новорічну ніч
31 грудень, 2020, 20:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Священник з Луцька розповів, чому на похорон приносять парну кількість квітів
Сьогодні, 12:03
 0
Волинський поліцейський затримав грабіжників на Рівненщині
Сьогодні, 11:49
 0
Луцьк може отримати ще 30 нових тролейбусів
Сьогодні, 11:40
 0
Скільки градусів морозу прогнозує синоптик завтра, 2 лютого, на Волині
Сьогодні, 11:30
 0
Шукав дівчат для платного сексу: на Волині викрили сутенера
Сьогодні, 11:26
 0
Медіа
відео
1/8