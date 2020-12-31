Луцьк може отримати ще 30 нових тролейбусів
Сьогодні, 11:40
У Луцьку можуть з’явитися ще 30 нових тролейбусів, 5 із яких матимуть автономний запас ходу.
Про це йшлося у понеділок, 1 лютого, під час сесії Луцькради.
Депутатка Алла Надточій зазначила, що Луцьк декларує намір мінімізувати кількість застарілих маршруток в місті і поцікавилася, як вирішуватимуть проблему з доїздом у місцях, зокрема на Дубнівській та Вишкові, куди не можуть доїхати тролейбуси та чи передбачають купівлю «рогатих» із автономним запасом ходу.
Міський голова Ігор Поліщук відповів, що у місті є окремі перевізники, котрі оновлюють автопарк. Наприклад, одне з підприємств купило 5 автобусів MAN, що відповідають екологічному стандарту Євро-5. На переконання мера, саме такі автобуси мають обслуговувати прилеглі громади, адже немає економічної доцільності будувати тролейбусні лінії.
«Разом із тим, ми сьогодні подали заявку на участь у наступному проєкті щодо отримання ще 30 тролейбусів, 5 із яких будуть із автономним ходом», - додав він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у понеділок, 1 лютого, під час сесії Луцькради.
Депутатка Алла Надточій зазначила, що Луцьк декларує намір мінімізувати кількість застарілих маршруток в місті і поцікавилася, як вирішуватимуть проблему з доїздом у місцях, зокрема на Дубнівській та Вишкові, куди не можуть доїхати тролейбуси та чи передбачають купівлю «рогатих» із автономним запасом ходу.
Міський голова Ігор Поліщук відповів, що у місті є окремі перевізники, котрі оновлюють автопарк. Наприклад, одне з підприємств купило 5 автобусів MAN, що відповідають екологічному стандарту Євро-5. На переконання мера, саме такі автобуси мають обслуговувати прилеглі громади, адже немає економічної доцільності будувати тролейбусні лінії.
«Разом із тим, ми сьогодні подали заявку на участь у наступному проєкті щодо отримання ще 30 тролейбусів, 5 із яких будуть із автономним ходом», - додав він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинський поліцейський затримав грабіжників на Рівненщині
Сьогодні, 11:49
Луцьк може отримати ще 30 нових тролейбусів
Сьогодні, 11:40
Шукав дівчат для платного сексу: на Волині викрили сутенера
Сьогодні, 11:26