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Мер Луцька представив свого помічника

Мер Луцька представив свого помічника
Міський голова Луцька Ігор Поліщук представив свого помічника.

Про це йшлося у вівторок, 2 лютого, під час оперативної наради у Луцькраді.

Допомагатиме меру у виконанні роботи Храновський Назарій Ігорович.

«Прошу звертатися до нього з будь-яких питань, які у вас є до міського голови», - сказав Поліщук до присутніх на нараді керівників підприємств, установ, організацій міста.

Народився Назарій Храновський 15 серпня 1997 року у місті Луцьку. У 2020 році закінчив Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. З серпня 2019 до жовтня 2019 — секретар судового засідання Рівненського окружного адміністративного суду. З жовтня 2019 по липень 2020 — секретар судового засідання господарського суду Волинської області. З липня 2020 по січень 2021 — секретар судового засідання відділу забезпечення діяльності судової палати з розгляду кримінальних справ Волинського апеляційного суду.

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Теги: Ігор Поліщук, помічник, Назарій Храновський
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