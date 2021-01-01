Мер Луцька представив свого помічника
Сьогодні, 09:11
Міський голова Луцька Ігор Поліщук представив свого помічника.
Про це йшлося у вівторок, 2 лютого, під час оперативної наради у Луцькраді.
Допомагатиме меру у виконанні роботи Храновський Назарій Ігорович.
«Прошу звертатися до нього з будь-яких питань, які у вас є до міського голови», - сказав Поліщук до присутніх на нараді керівників підприємств, установ, організацій міста.
Народився Назарій Храновський 15 серпня 1997 року у місті Луцьку. У 2020 році закінчив Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. З серпня 2019 до жовтня 2019 — секретар судового засідання Рівненського окружного адміністративного суду. З жовтня 2019 по липень 2020 — секретар судового засідання господарського суду Волинської області. З липня 2020 по січень 2021 — секретар судового засідання відділу забезпечення діяльності судової палати з розгляду кримінальних справ Волинського апеляційного суду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у вівторок, 2 лютого, під час оперативної наради у Луцькраді.
Допомагатиме меру у виконанні роботи Храновський Назарій Ігорович.
«Прошу звертатися до нього з будь-яких питань, які у вас є до міського голови», - сказав Поліщук до присутніх на нараді керівників підприємств, установ, організацій міста.
Народився Назарій Храновський 15 серпня 1997 року у місті Луцьку. У 2020 році закінчив Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. З серпня 2019 до жовтня 2019 — секретар судового засідання Рівненського окружного адміністративного суду. З жовтня 2019 по липень 2020 — секретар судового засідання господарського суду Волинської області. З липня 2020 по січень 2021 — секретар судового засідання відділу забезпечення діяльності судової палати з розгляду кримінальних справ Волинського апеляційного суду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Повідомили, скільки грошей втратив Луцьк через карантин
Сьогодні, 09:24
До 1 березня – старі ціни в ЖК «Парковий квартал» у Ковелі*
Сьогодні, 09:21
Мер Луцька представив свого помічника
Сьогодні, 09:11
Долар і євро впали у ціні: курс валют у Луцьку на 2 лютого
Сьогодні, 09:08