Мер Луцька представив свого помічника

Міський голова Луцькапредставив свого помічника.Про це йшлося у вівторок, 2 лютого, під час оперативної наради у Луцькраді.Допомагатиме меру у виконанні роботи«Прошу звертатися до нього з будь-яких питань, які у вас є до міського голови», - сказав Поліщук до присутніх на нараді керівників підприємств, установ, організацій міста.Народився Назарій Храновський 15 серпня 1997 року у місті Луцьку. У 2020 році закінчив Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. З серпня 2019 до жовтня 2019 — секретар судового засідання Рівненського окружного адміністративного суду. З жовтня 2019 по липень 2020 — секретар судового засідання господарського суду Волинської області. З липня 2020 по січень 2021 — секретар судового засідання відділу забезпечення діяльності судової палати з розгляду кримінальних справ Волинського апеляційного суду.