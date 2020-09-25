У Луцьку окремі водії снігоочисної техніки зливають пальне і продають
Сьогодні, 09:33
У Луцьку, попри достойні умови оплати праці, деякі водії снігоочисної техніки «хімічать», заробляючи кошти на пальному.
Про це йшлося у вівторок, 2 лютого, під час оперативної наради у Луцькраді.
Міський голова Ігор Поліщук зазначив, що водії транспортних засобів, котрі очищають місто від снігу, отримують 15-20 тисяч гривень. Однак, не зважаючи на достойну зарплату, нерідко працівники просто їздять містом із піднятим відвалом. Тож він звернувся до керівника департаменту ЖКГ та в.о. директора «Луцькспецкомунтрансу» із вимогою вирішити ситуацію за допомогою трекерів та камер.
«Я думаю, що ви розумієте для чого це робиться. Автомобіль із піднятим відвалом менше пального споживає, різницю просто списують і продають. Для того, щоб такого не було, необхідно терміново закупити GPS-трекери на всі автомобілі і встановити відеокамери для того, щоб у першу чергу бачили ситуацію на підприємстві, скільки водії наїздили кілометрів і як», - наголосив Поліщук.
Окрім того, GPS-трекери встановлять і на всі автомобілі, що вивозять сміття.
«Сьогодні проблем із вивезенням сміття в нас бути не може. Якщо є необхідність докупити сміттєвози – звертайтеся, у нас є вільні залишки, які в лютому будемо розприділяти», - відзначив мер.
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Про це йшлося у вівторок, 2 лютого, під час оперативної наради у Луцькраді.
Міський голова Ігор Поліщук зазначив, що водії транспортних засобів, котрі очищають місто від снігу, отримують 15-20 тисяч гривень. Однак, не зважаючи на достойну зарплату, нерідко працівники просто їздять містом із піднятим відвалом. Тож він звернувся до керівника департаменту ЖКГ та в.о. директора «Луцькспецкомунтрансу» із вимогою вирішити ситуацію за допомогою трекерів та камер.
«Я думаю, що ви розумієте для чого це робиться. Автомобіль із піднятим відвалом менше пального споживає, різницю просто списують і продають. Для того, щоб такого не було, необхідно терміново закупити GPS-трекери на всі автомобілі і встановити відеокамери для того, щоб у першу чергу бачили ситуацію на підприємстві, скільки водії наїздили кілометрів і як», - наголосив Поліщук.
Окрім того, GPS-трекери встановлять і на всі автомобілі, що вивозять сміття.
«Сьогодні проблем із вивезенням сміття в нас бути не може. Якщо є необхідність докупити сміттєвози – звертайтеся, у нас є вільні залишки, які в лютому будемо розприділяти», - відзначив мер.
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