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Лучани знову скаржаться на сморід

Лучани знову скаржаться на сморід
Мешканці Луцька у січні понад два десятки разів нарікали на неприємні запахи в місті.

Про це йшлося у вівторок, 2 лютого, під час оперативної наради у Луцькраді.

Директор ЦНАПу Лариса Карп’як зазначила, що протягом місяця значно зменшилась кількість нарікань від мешканців громади на роботу комунальних служб, переважно дзвінки на лінію оперативного реагування «15-80» були інформаційного характеру.

У січні працівникам відділу екології передали 26 звернень, що стосувалися поширення неприємних запахів. Скаржились на сморід мешканці ЛПЗ, Вересневого, Вишкова, вул. Володимирської.

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Теги: сморід, Луцьк, скарги
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