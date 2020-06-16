Лучани знову скаржаться на сморід





Про це йшлося у вівторок, 2 лютого, під час оперативної наради у Луцькраді.



Директор ЦНАПу Лариса Карп’як зазначила, що протягом місяця значно зменшилась кількість нарікань від мешканців громади на роботу комунальних служб, переважно дзвінки на лінію оперативного реагування «15-80» були інформаційного характеру.



У січні працівникам відділу екології передали 26 звернень, що стосувалися поширення неприємних запахів. Скаржились на сморід мешканці ЛПЗ, Вересневого, Вишкова, вул. Володимирської.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканці Луцька у січні понад два десятки разів нарікали на неприємні запахи в місті.Про це йшлося у вівторок, 2 лютого, під час оперативної наради у Луцькраді.Директор ЦНАПузазначила, що протягом місяця значно зменшилась кількість нарікань від мешканців громади на роботу комунальних служб, переважно дзвінки на лінію оперативного реагування «15-80» були інформаційного характеру.У січні працівникам відділу екології передали 26 звернень, що стосувалися поширення неприємних запахів. Скаржились на сморід мешканці ЛПЗ, Вересневого, Вишкова, вул. Володимирської.

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