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Чим багатий новий помічник Ігоря Поліщука. ДЕКЛАРАЦІЯ

Чим багатий новий помічник Ігоря Поліщука. ДЕКЛАРАЦІЯ
Сьогодні, 2 лютого, Луцький міський голова Ігор Поліщук представив свого помічника. Ним став 23-річний юрист Назарій Храновський.

Відомо, що Назарій Храновський народився 15 серпня 1997 року у Луцьку. У 2020 році закінчив Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. З серпня 2019 до жовтня 2019 — секретар судового засідання Рівненського окружного адміністративного суду. З жовтня 2019 по липень 2020 — секретар судового засідання господарського суду Волинської області. З липня 2020 по січень 2021 — секретар судового засідання відділу забезпечення діяльності судової палати з розгляду кримінальних справ Волинського апеляційного суду.

У січні цього року Назарій Храновський подав е-декларацію про доходи як кандидат на посаду помічника Луцького міського голови, документ опублікували на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

Як відомо з декларації, у 2020 році він отримав заробітну плату 72287 гривень у Господарському суді Волинської області та 39722 гривень – у Волинському апеляційному суді.

«Новоспечений» посадовець користується автомобілем Opel Insignia Sports Tourer 2014 року випуску, який зареєстрований на громадянина Миколу Сидорчука. Використовує автівку з лютого 2018 року.

З липня 2018 року Назарій Храновський проживає у квартирі загальною прощею 86,8 метрів квадратних, яка належить Світлані Янчук. Також з грудня 2007 року спільно володіє квартирою із батьком Ігорем Храновським. 67% належить Назарію Храновському, 33% – його батьку. Квартира має площу 48,50 «квадратів».

Крім того, теперішній помічник міського голови має дві земельні ділянки: 2 гектари у селі Ростань Шацького району (від листопада минулого року) та 1000 квадратних метрів в Шацьку (від травня 2018). Також у декларації вказане тимчасове користування окремим елементом благоустрою комунальної власності Луцькради. Загальна площа – 51 квадратний метр. Право на користування отримав у червні 2019 року.

23-річний Назарій Храновський задекларував 243 тисячі гривень готівкою.

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Теги: Луцька міська рада, помічник, Назарій Храновський, Ігор Поліщук, Луцький міський голова
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Коментарі 2
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бідняк скоро розбагатіє
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.. а потім в замів-, помів- спливає група інвалідності чи інші "запасні аеродроми"..
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