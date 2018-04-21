Чим багатий новий помічник Ігоря Поліщука. ДЕКЛАРАЦІЯ

Ігор Поліщук



Відомо, що Назарій Храновський народився 15 серпня 1997 року у Луцьку. У 2020 році закінчив Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. З серпня 2019 до жовтня 2019 — секретар судового засідання Рівненського окружного адміністративного суду. З жовтня 2019 по липень 2020 — секретар судового засідання господарського суду Волинської області. З липня 2020 по січень 2021 — секретар судового засідання відділу забезпечення діяльності судової палати з розгляду кримінальних справ Волинського апеляційного суду.



У січні цього року Назарій Храновський подав е-декларацію про доходи як кандидат на посаду помічника Луцького міського голови, документ



Як відомо з декларації, у 2020 році він отримав заробітну плату 72287 гривень у Господарському суді Волинської області та 39722 гривень – у Волинському апеляційному суді.



«Новоспечений» посадовець користується автомобілем Opel Insignia Sports Tourer 2014 року випуску, який зареєстрований на громадянина Миколу Сидорчука. Використовує автівку з лютого 2018 року.



З липня 2018 року Назарій Храновський проживає у квартирі загальною прощею 86,8 метрів квадратних, яка належить Світлані Янчук. Також з грудня 2007 року спільно володіє квартирою із батьком Ігорем Храновським. 67% належить Назарію Храновському, 33% – його батьку. Квартира має площу 48,50 «квадратів».



Крім того, теперішній помічник міського голови має дві земельні ділянки: 2 гектари у селі Ростань Шацького району (від листопада минулого року) та 1000 квадратних метрів в Шацьку (від травня 2018). Також у декларації вказане тимчасове користування окремим елементом благоустрою комунальної власності Луцькради. Загальна площа – 51 квадратний метр. Право на користування отримав у червні 2019 року.



23-річний Назарій Храновський задекларував 243 тисячі гривень готівкою.

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