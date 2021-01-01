Волинянка розповіла, як в Японії борються з коронавірусом. ВІДЕО

Уродженка Волині Тетяна Сміховська, яка живе та працює в Японії, розповіла про карантинні обмеження в країні сонця, що сходить та особливості святкування початку весни.Про це йшлося у "Сніданку з 1+1".Волинянка вже п'ять років викладає японську мову для іноземців і англійську для японців в університеті у Токіо.Тетяна Сміховска розповіла, що у перші дні лютого японці святкують свято початку весни. Зазвичай в Японії відбуваються масові святкування з цього приводу просто на вулицях, але цьогоріч цьому завадили карнатинні обмеження - в країні проголосили надзвичайний стан.Не зважаючи на те, що в Японії зменшується кількість хворих, в країні вводять карантинні обмеження."В цьому й полягає ефективніть японців у боротьбі з коронавірусом. В Японії під час карантину під час надзвичайного стану закриті всі розважальні заклади після 8 години вечора. Це означає, що після роботи ми фактично не маємо де відпочивати і повинні йти додому", - сказала волинянка.Інтернет-видання "Район.Горохів" повідомляє, що Тетяна Сміховська народилася в селі Лемешів.