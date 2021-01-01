Волинянка розповіла, як в Японії борються з коронавірусом. ВІДЕО
Сьогодні, 21:54
Уродженка Волині Тетяна Сміховська, яка живе та працює в Японії, розповіла про карантинні обмеження в країні сонця, що сходить та особливості святкування початку весни.
Про це йшлося у "Сніданку з 1+1".
Волинянка вже п'ять років викладає японську мову для іноземців і англійську для японців в університеті у Токіо.
Тетяна Сміховска розповіла, що у перші дні лютого японці святкують свято початку весни. Зазвичай в Японії відбуваються масові святкування з цього приводу просто на вулицях, але цьогоріч цьому завадили карнатинні обмеження - в країні проголосили надзвичайний стан.
Не зважаючи на те, що в Японії зменшується кількість хворих, в країні вводять карантинні обмеження.
"В цьому й полягає ефективніть японців у боротьбі з коронавірусом. В Японії під час карантину під час надзвичайного стану закриті всі розважальні заклади після 8 години вечора. Це означає, що після роботи ми фактично не маємо де відпочивати і повинні йти додому", - сказала волинянка.
Інтернет-видання "Район.Горохів" повідомляє, що Тетяна Сміховська народилася в селі Лемешів.
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Про це йшлося у "Сніданку з 1+1".
Волинянка вже п'ять років викладає японську мову для іноземців і англійську для японців в університеті у Токіо.
Тетяна Сміховска розповіла, що у перші дні лютого японці святкують свято початку весни. Зазвичай в Японії відбуваються масові святкування з цього приводу просто на вулицях, але цьогоріч цьому завадили карнатинні обмеження - в країні проголосили надзвичайний стан.
Не зважаючи на те, що в Японії зменшується кількість хворих, в країні вводять карантинні обмеження.
"В цьому й полягає ефективніть японців у боротьбі з коронавірусом. В Японії під час карантину під час надзвичайного стану закриті всі розважальні заклади після 8 години вечора. Це означає, що після роботи ми фактично не маємо де відпочивати і повинні йти додому", - сказала волинянка.
Інтернет-видання "Район.Горохів" повідомляє, що Тетяна Сміховська народилася в селі Лемешів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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