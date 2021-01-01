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На Волині браконьєр незаконно вполював дикого козла

На Волині браконьєр незаконно вполював дикого козла
У Ковельському районі 36-річний чоловік незаконно вполював дикого козла.

Під час обходу єгер виявив мертву тушу дикого козла, - інформує Державна екологічна інспекція у Волинській області.

Коли браконьєр прийшов забирати здобич, єгер викликав поліцію і чоловіка затримали.

Волинянин здійснював полювання браконьєрськими дротяними петлями.
Працівники екоінспекції притягнули чоловіка до відповідальності за част. 2 стаття 85 КУпАП.

Відповідно до законодавства він має сплатити 32 тисячі збитків, завданих мисливському господарству. Матеріали справи для нарахування збитків Держекоінспекції надійшли від поліції, їх передадуть до суду.

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Теги: екоінспекція, браконьєр, дикий козел
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