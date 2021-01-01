На Волині браконьєр незаконно вполював дикого козла
Сьогодні, 16:31
У Ковельському районі 36-річний чоловік незаконно вполював дикого козла.
Під час обходу єгер виявив мертву тушу дикого козла, - інформує Державна екологічна інспекція у Волинській області.
Коли браконьєр прийшов забирати здобич, єгер викликав поліцію і чоловіка затримали.
Волинянин здійснював полювання браконьєрськими дротяними петлями.
Працівники екоінспекції притягнули чоловіка до відповідальності за част. 2 стаття 85 КУпАП.
Відповідно до законодавства він має сплатити 32 тисячі збитків, завданих мисливському господарству. Матеріали справи для нарахування збитків Держекоінспекції надійшли від поліції, їх передадуть до суду.
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Під час обходу єгер виявив мертву тушу дикого козла, - інформує Державна екологічна інспекція у Волинській області.
Коли браконьєр прийшов забирати здобич, єгер викликав поліцію і чоловіка затримали.
Волинянин здійснював полювання браконьєрськими дротяними петлями.
Працівники екоінспекції притягнули чоловіка до відповідальності за част. 2 стаття 85 КУпАП.
Відповідно до законодавства він має сплатити 32 тисячі збитків, завданих мисливському господарству. Матеріали справи для нарахування збитків Держекоінспекції надійшли від поліції, їх передадуть до суду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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