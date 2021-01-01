Де на Волині будуть відключати світло 15 лютого

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 15 лютого будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».с.Овадне,Ветлікарня с. Овадне,вул. Мічуріна, Привокзальна,с. Шистів ГРП,с. Заріччя ТзОВ "Агросвіт - Волинь", СКЗ с. Шистів, вул. СадоваШкола с.Малі Голоби вул.Гутинська, Центральнам.Ківерцівул.Дружби, вул.Молодіжна,вул.Наливайка, вул.Озерна,с.Холоневичі вул.Незалежності,вул.8-го Березня,с.Прилуцьке вул.І.Богуна,ФОП Прендецький М.К. - магазинТзОВ "Край" - виробниче приміщення,Свято-Стрітенська громада УПЦ - церква,СФГ "Залісочівське"- виробниче приміщення,с. Залісоче - школа,с. Гор'янівка вул. Козацька, вул. Бігпнського,вул. Молодіжна, вул. Проектна, буд. 1-6,8,10 вул. Шевченка, буд. 1- 36, вул. Луцька, 9-13 с. Залісочевул. Луцька, буд. 32, 37УКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельської міської ради, ФОП Кисляк Л.А,ПАТ «ВФ Україна», ФОП Шава В.П,Ковельське управління водопровідно-каналізаційного господарства «КОВЕЛЬВОДКАНАЛ», ТзОВ «лайфселл»,Підприємство теплових мереж «Ковельтепло»,Управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради м.Ковель, вул. Симоненка, вул. Стуса,ФОП Омелянюк П.М, ФОП Савін В.В,ФОП Лаврись П.П, ФОП Лічковський І.І,ФОП Бутинський А.О, Релігійна громада євангельських–християн,ТзОВ Підприємство роздрібної торгівлі №22,Обслуговуючий кооператив «Брестський Пасаж»,ФОП Бордеану Л.П, ФОП Кіндер М.І,ФОП Майданський І.О, ФО Поліщук О.І,ТзОВ "Картопляна", ФО Прокопчук А.П,ФОП Тагієв О.К, ФОП Поліщук П.В,ФОП Ковальчук Г.В, Управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради,Ковельське РЖКП №2, ТзОВ "Хліб"Товариство з додатковою відповідальністю "Сортнасіннєовоч", ПАТ "Київстар",ФОП Шевчук З.В, ФОП Нагорник С.Р,ФОП Царик М.Г, ФОП Ігнатьєв О.О,Ф.о.Бізякіна Л.М, ФОП Хлуд В.Л,ФОП Федчишина Р.А, Мале ПП "Нептун",ФОП Йовик О.О, ФОП Ляльков В.П,ФОП Байчук А.В, ФОП Кавас С.С,ФОП Крук Г.І, ФОП Люшко О.В,ФОП Йондак Т.І, ФОП Місюра О.В,ФО Хуршудян С.Г, УКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельської міської ради,ФОП Лисенко Н.І, ФОП Дудар Л.П,ФОП Федорук Т.В, ФОП Данилюк В.Д,Споживче товариство "Ковельський ринок",ФОП Бірук Г.Я, ФО Швець І.М,ТзОВ "Сальве» м.Ковель, вул. Брестська, вул.Курбаса,ПАТ "Ковельнафтопродукт",Ремонтне житлово-комунальне підприємство №1,ДП держпідприємства виробничого зв'язкуНафтопродуктозабезпечуючої системи – Рівенський цех ел.зв'язку м.Ковель, вул. Луцька.ФОП Куницька В.П, УКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельської міської ради,Управління поліції охорони у ВолинськійОбласті, ФОП Клімук Л.М,ПАТ "Укртелеком",Волинська філія, Відділ культури виконавчого комітету,Ковельської міської ради,ТзОВ фірма "Волиньфарм", Ремонтне житлово-комунальне підприємство №1,ТзОВ "К.П.Верес",Ковельська міська організація працівниківОсвіти, ФОП Михальчук Н.В, ФОП Колядинська С.І, Відділ культури Ковельської районної державної адміністрації, ФОП Геч Д.МФОП Василець О.В, ФОП Стародуб С.П,ФОП Ткачук М.О, ФОП Сторожук С.М,Свято-Пантелеймонівська громада Українськоїправославної церкви, ФОП Поліщук С.В,Ковельська міська рада ветеранів війни та праці,Комунальне підприємство Ковельський міський парк культури і відпочинку ім.Л.Українки,Управління освіти виконавчого комітетуКовельської міської ради, ТзОВ "Європейська теплоенергетична компанія, "Екотепло",Ковельське МТМО, м.Ковель, вул. Незалежності, вул. О.Пчілки.просп. Соборності 13а, 13Б, 15просп. Молоді 19а, 21, 23ФОП. Місюра, ФОП. Пересунько, Склад пп. Хомяк, Картоплесховище П. Марчук, Склад п. Зіменко, Склад п. Онищук, Склад п. Мельник, Адмінприміщення п. Кручко, вул. Ранкова частковоПолонківське споживче товариство (Магазин Голишів) с. Голишів вул. Садова,смт. Торчин вул. Наливайка. 26(кв.1.2.3),Артсвердловина №2 с. Забороль вул. Приозерна,с. Лаврів: ПП Борисюк Г.С. (м-н „Крамниця”), Свято-Покровська громада УПЦ, ПАТ „Укртелеком” АТС, ВКП „Лаврів” (Арт. свердловина), Відділ освіти (школа), Сільська рада с. Лаврів (с. Лаврів: Дитсад, Контора, Клуб)с. Лаврів вул. Лісова, Набережна, Шкільна, Соснова, Квітнева, Центральна, Молодіжна.Церква с.ЗапілляЛісництво с.НудижіФОП Пилиповець Ігор Купріянович, ФОП Шкледа В.А., ФОП Дричик Наталія Леонідівна с. СвітязьФОП Сентіщева Жанна Миколаївна, ФОП Галенза Петро Іванович, ФОП Кишлали Марія Василівна, ФОП Озимок Анатолій Васильович с. Світязь.Фермерське господарство "Світязький хутір"ПрАТ "МТС УКРАЇНА", Денисовець Сергій Йосипович с. Світязьм-н СОЛО, б-р Шевченка 13, Заброда Олена Олексіївна, м-н Кобзар, б-р Шевченка 9, Шостак Дарія Іванівна, м-н Коттон, б-р Шевченка 13, Герман Олег Сергійович,м-н Вікнарьов, б-р Шевченка 9, Богун Олег Петрович, м-н Техносвіт, б-р Шевченка 9, Кондратьєв Юрій Михайлович,м-н Ювілейний, б-р Шевченка 11, Коритко Тетяна Миколаївна, агентство Соломія, б-р Шевченка 9, Мельничук Галина Василівна,Держ. Нотаріус, б-р Шевченка 7, Кацевич Тетяна Миколаївна, Нотаріус, б-р Шевченка 9, Асадулаєв Олег ЕльзаровичНотаріус, б-р Шевченка 9, Башинська Людмила Петрівна, відділ Пенсійного забезпечення, б-р Шевченка 7, Крак Тетяна Миколаївна,перукарня Прометей, б-р Шевченка 13, Аккудінова Оксана Зіновєвнавідділ реєстр. Виборців, б-р Шевченка 7, Кіндюк Андрій ВалеряновичЦентр соц.служб, б-р Шевченка 7, Лакиш Ольга Олександрівна, упр. праці та соц.захисту, б-р Шевченка 7, Волчанюк Наталія Борисівна, страх. Оранта, б-р Шевченка 7, Козачук Василь Степанович, фонд страх. від н.в.,б-р Шевченка 7, Новіков Едуард Володимировичюрист, б-р Шевченка 7, Купира Зінаїда Степанівна, адвокат, б-р Шевченка 7, Дмитрук Валентина ПетрівнаДельта-банк, б-р Шевченка 13, Шимонюк Борис Костянтинович,Укрсоцбанк, б-р Шевченка 11, Давидюк Андрій Валентиновичкафе Ольга, б-р Шевченка 9, Приступчук Олег Карлович, ЖКО, б-р Шевченка 7, Чайка Олена Іванівна м.Нововолинськ,Бульвар Шевченка 5-13ЗДОМИШЕЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДАПравославна Церква с.ЗдомишельФізична особа-підприємець Ничипорук Світлана Степанівна, ВОЛИНСЬКА ДИРЕКЦІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРПОШТА"Фізична особа-підприємець Більчук Василь Іванович, ФАП с.ЗдомишельФізична особа підприємець Головій Валерій Володимирович с. Здомишель,Фізична особа Янчук Лариса Миколаївнас.Гута,Фізична особа Панасюк Лідія Василівна,ФАП с.Гута, Фізична особа Свіржевський Микола Федорович, Фізична особа Луцик Анатолій Володимирович, Фізична особа Штик Валерій Миколайович, Товариство з обмеженою відповідальністю "Білорусь-Агро"Фізична особа підприємець ї Шиманська Тетяна Миколаївна, Фізична особа підприємець Головій Олена Олександрівна, Фізична особа підприємець Головій Олена Петрівна, Савчук Тетяна Андріївна, Фізична особа Шопук Ніна АрсенівнаФізична особа-підприємець Шиманський Ігор Миколаєвич, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЖУРАВЛИНИ"ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСТАР", Фізична особа-підприємець Матвіюк Руслана Василівна, Фізична особа-підприємець Матвіюк Руслана Василівна, Молитовний будинок с.Гута, Фізична особа-підприємець Головій Галина Володимирівна, Військова частина 9971Православна Церква с.Гута,СШ Учбовий корпус с.Гута, Д/с с.Гута Б/к Гута, смт. Ратно частково вул. Б.Хмельницькогом.Рожище (гуртожитки) в.Незалежності 43, 55, лазня в.Шевченка, приміщення Химчук В.О.,магазини «Катерина», ФО Хведчак, «Теплоцентр», «Добродій», «Стовпинські ковбаси», «Рибна лавка», «Ажур», «Дункан», «Лотос», «Автозапчастини», «Малюк»,«Акцент», «Люкс», «Міцні горішки», «Сита родина», ЦНАП, прокуратура, КП Кооператор», Рожищенська РСС, перукарня «Монро», стомат. кабінет «Усмішка», аптека Волиньфармпостач», БССЗ Київстар, ВФ Україна) м.Рожище, Незалежності, 33, 47Радіорелейна станція.с.ТопільноФОП Кухарук С.М., Кіоск ТзОВ "Агро-Прод", ковбасний цехТзОВ "Вудленд Україна", Виробничі приміщення МПП "Дельта", Магазин м.Рожище, вул.Суворова, Садова,Н.Ужвій,.Героїв УПА, Коперніка, Спортивна, Черняховського Калнишевського, Симоненка, Жуковського, І.Богуна, КвітневаГагаріна, Міцкевича, Багряного, П.Орлика, Сосюри, Світанкова,пров.Ватутіна, Григоренка, Дмитрівська, Соборності, Затишна Берегового, Комарова, Тітова, Ювілейна, Котляревського, Космонавтів,с.Топільно, вул.Шевченка.9:00-17:00 с.Вічині, ФОП Кучинська Т.О.магазинФОП Яручик О.А. магазин, церква, ФАП с.Вічині, вул.Берегова, 17 Вересня, Центральна, Степова, Миру, Польова,с.ТихотинФОП Островський Е.Л. свинарникСВК «Стожари» бригада-1ФОП Максимчук О.В. пилорамаФОП Волощук А.Г. АвтостоянкаПП Терещук В.В. Гараж-мастерняП-ць Пахолюк І.В. стом.кабінетм.Рожище, вул. Мостова 7-11, 8Березня 13-20с.Мар'янівка, вул.Прилісна,с. Романів, вул. Лісовас.Кроватка, ФОП Касіян С.М. магазин, шкільна котельня, с.Кроватка,вул.Молодіжна, Першотравнева, Партизанська, Шкільна , Пугачова.промбаза с.Переспа, с. Ольганівка, вул. Лісова