Де на Волині будуть відключати світло 15 лютого
Сьогодні, 19:19
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 15 лютого будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
9:00-17:00 с.Овадне,
Ветлікарня с. Овадне,
вул. Мічуріна, Привокзальна,
с. Шистів ГРП,
с. Заріччя ТзОВ "Агросвіт - Волинь", СКЗ с. Шистів, вул. Садова
Камінь-Каширський район
09:00 - 18:00
Школа с.Малі Голоби вул.Гутинська, Центральна
Ківерцівський район
8:30-17:00
м.Ківерці
вул.Дружби, вул.Молодіжна,
вул.Наливайка, вул.Озерна,
с.Холоневичі вул.Незалежності,
вул.8-го Березня,
с.Прилуцьке вул.І.Богуна,
ФОП Прендецький М.К. - магазин
ТзОВ "Край" - виробниче приміщення,
Свято-Стрітенська громада УПЦ - церква,
СФГ "Залісочівське"- виробниче приміщення,
с. Залісоче - школа,
с. Гор'янівка вул. Козацька, вул. Бігпнського,
вул. Молодіжна, вул. Проектна, буд. 1-6,8,10 вул. Шевченка, буд. 1- 36, вул. Луцька, 9-13 с. Залісоче
вул. Луцька, буд. 32, 37
Ковельський район
9:00-17:00
УКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельської міської ради, ФОП Кисляк Л.А,
ПАТ «ВФ Україна», ФОП Шава В.П,
Ковельське управління водопровідно-каналізаційного господарства «КОВЕЛЬВОДКАНАЛ», ТзОВ «лайфселл»,
Підприємство теплових мереж «Ковельтепло»,
Управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради м.Ковель, вул. Симоненка, вул. Стуса,
ФОП Омелянюк П.М, ФОП Савін В.В,
ФОП Лаврись П.П, ФОП Лічковський І.І,
ФОП Бутинський А.О, Релігійна громада євангельських–християн,
ТзОВ Підприємство роздрібної торгівлі №22,
Обслуговуючий кооператив «Брестський Пасаж»,
ФОП Бордеану Л.П, ФОП Кіндер М.І,
ФОП Майданський І.О, ФО Поліщук О.І,
ТзОВ "Картопляна", ФО Прокопчук А.П,
ФОП Тагієв О.К, ФОП Поліщук П.В,
ФОП Ковальчук Г.В, Управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради,
Ковельське РЖКП №2, ТзОВ "Хліб"
Товариство з додатковою відповідальністю "Сортнасіннєовоч", ПАТ "Київстар",
ФОП Шевчук З.В, ФОП Нагорник С.Р,
ФОП Царик М.Г, ФОП Ігнатьєв О.О,
Ф.о.Бізякіна Л.М, ФОП Хлуд В.Л,
ФОП Федчишина Р.А, Мале ПП "Нептун",
ФОП Йовик О.О, ФОП Ляльков В.П,
ФОП Байчук А.В, ФОП Кавас С.С,
ФОП Крук Г.І, ФОП Люшко О.В,
ФОП Йондак Т.І, ФОП Місюра О.В,
ФО Хуршудян С.Г, УКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельської міської ради,
ФОП Лисенко Н.І, ФОП Дудар Л.П,
ФОП Федорук Т.В, ФОП Данилюк В.Д,
Споживче товариство "Ковельський ринок",
ФОП Бірук Г.Я, ФО Швець І.М,
ТзОВ "Сальве» м.Ковель, вул. Брестська, вул.Курбаса,
ПАТ "Ковельнафтопродукт",
Ремонтне житлово-комунальне підприємство №1,
ДП держпідприємства виробничого зв'язку
Нафтопродуктозабезпечуючої системи – Рівенський цех ел.зв'язку м.Ковель, вул. Луцька.
ФОП Куницька В.П, УКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельської міської ради,
Управління поліції охорони у Волинській
Області, ФОП Клімук Л.М,
ПАТ "Укртелеком",
Волинська філія, Відділ культури виконавчого комітету,Ковельської міської ради,
ТзОВ фірма "Волиньфарм", Ремонтне житлово-комунальне підприємство №1,ТзОВ "К.П.Верес",
Ковельська міська організація працівників
Освіти, ФОП Михальчук Н.В, ФОП Колядинська С.І, Відділ культури Ковельської районної державної адміністрації, ФОП Геч Д.М
ФОП Василець О.В, ФОП Стародуб С.П,
ФОП Ткачук М.О, ФОП Сторожук С.М,
Свято-Пантелеймонівська громада Української
православної церкви, ФОП Поліщук С.В,
Ковельська міська рада ветеранів війни та праці,
Комунальне підприємство Ковельський міський парк культури і відпочинку ім.Л.Українки,
Управління освіти виконавчого комітету
Ковельської міської ради, ТзОВ "Європейська теплоенергетична компанія, "Екотепло",
Ковельське МТМО, м.Ковель, вул. Незалежності, вул. О.Пчілки.
місто Луцьк
13:00-17:00
просп. Соборності 13а, 13Б, 15
просп. Молоді 19а, 21, 23
9:00-17:00
ФОП. Місюра, ФОП. Пересунько, Склад пп. Хомяк, Картоплесховище П. Марчук, Склад п. Зіменко, Склад п. Онищук, Склад п. Мельник, Адмінприміщення п. Кручко, вул. Ранкова частково
Луцький район
09:00-17:00
Полонківське споживче товариство (Магазин Голишів) с. Голишів вул. Садова,
смт. Торчин вул. Наливайка. 26(кв.1.2.3),
Артсвердловина №2 с. Забороль вул. Приозерна,
с. Лаврів: ПП Борисюк Г.С. (м-н „Крамниця”), Свято-Покровська громада УПЦ, ПАТ „Укртелеком” АТС, ВКП „Лаврів” (Арт. свердловина), Відділ освіти (школа), Сільська рада с. Лаврів (с. Лаврів: Дитсад, Контора, Клуб)с. Лаврів вул. Лісова, Набережна, Шкільна, Соснова, Квітнева, Центральна, Молодіжна.
Любомльський та Шацький райони
9:00-17:00
Церква с.Запілля
Лісництво с.Нудижі
ФОП Пилиповець Ігор Купріянович, ФОП Шкледа В.А., ФОП Дричик Наталія Леонідівна с. Світязь
ФОП Сентіщева Жанна Миколаївна, ФОП Галенза Петро Іванович, ФОП Кишлали Марія Василівна, ФОП Озимок Анатолій Васильович с. Світязь.
Фермерське господарство "Світязький хутір"
ПрАТ "МТС УКРАЇНА", Денисовець Сергій Йосипович с. Світязь
місто Нововолинськ
9:00-17:00
м-н СОЛО, б-р Шевченка 13, Заброда Олена Олексіївна, м-н Кобзар, б-р Шевченка 9, Шостак Дарія Іванівна, м-н Коттон, б-р Шевченка 13, Герман Олег Сергійович,
м-н Вікнарьов, б-р Шевченка 9, Богун Олег Петрович, м-н Техносвіт, б-р Шевченка 9, Кондратьєв Юрій Михайлович,
м-н Ювілейний, б-р Шевченка 11, Коритко Тетяна Миколаївна, агентство Соломія, б-р Шевченка 9, Мельничук Галина Василівна,
Держ. Нотаріус, б-р Шевченка 7, Кацевич Тетяна Миколаївна, Нотаріус, б-р Шевченка 9, Асадулаєв Олег Ельзарович
Нотаріус, б-р Шевченка 9, Башинська Людмила Петрівна, відділ Пенсійного забезпечення, б-р Шевченка 7, Крак Тетяна Миколаївна,перукарня Прометей, б-р Шевченка 13, Аккудінова Оксана Зіновєвна
відділ реєстр. Виборців, б-р Шевченка 7, Кіндюк Андрій Валерянович
Центр соц.служб, б-р Шевченка 7, Лакиш Ольга Олександрівна, упр. праці та соц.захисту, б-р Шевченка 7, Волчанюк Наталія Борисівна, страх. Оранта, б-р Шевченка 7, Козачук Василь Степанович, фонд страх. від н.в.,б-р Шевченка 7, Новіков Едуард Володимирович
юрист, б-р Шевченка 7, Купира Зінаїда Степанівна, адвокат, б-р Шевченка 7, Дмитрук Валентина Петрівна
Дельта-банк, б-р Шевченка 13, Шимонюк Борис Костянтинович,Укрсоцбанк, б-р Шевченка 11, Давидюк Андрій Валентинович
кафе Ольга, б-р Шевченка 9, Приступчук Олег Карлович, ЖКО, б-р Шевченка 7, Чайка Олена Іванівна м.Нововолинськ,
Бульвар Шевченка 5-13
Ратнівський район
09:00-17:00
ЗДОМИШЕЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Православна Церква с.Здомишель
Фізична особа-підприємець Ничипорук Світлана Степанівна, ВОЛИНСЬКА ДИРЕКЦІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРПОШТА"
Фізична особа-підприємець Більчук Василь Іванович, ФАП с.Здомишель
Фізична особа підприємець Головій Валерій Володимирович с. Здомишель,
Фізична особа Янчук Лариса Миколаївнас.Гута,
Фізична особа Панасюк Лідія Василівна,
ФАП с.Гута, Фізична особа Свіржевський Микола Федорович, Фізична особа Луцик Анатолій Володимирович, Фізична особа Штик Валерій Миколайович, Товариство з обмеженою відповідальністю "Білорусь-Агро"
Фізична особа підприємець ї Шиманська Тетяна Миколаївна, Фізична особа підприємець Головій Олена Олександрівна, Фізична особа підприємець Головій Олена Петрівна, Савчук Тетяна Андріївна, Фізична особа Шопук Ніна Арсенівна
Фізична особа-підприємець Шиманський Ігор Миколаєвич, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЖУРАВЛИНИ"
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСТАР", Фізична особа-підприємець Матвіюк Руслана Василівна, Фізична особа-підприємець Матвіюк Руслана Василівна, Молитовний будинок с.Гута, Фізична особа-підприємець Головій Галина Володимирівна, Військова частина 9971
Православна Церква с.Гута,СШ Учбовий корпус с.Гута, Д/с с.Гута Б/к Гута, смт. Ратно частково вул. Б.Хмельницького
Рожищенський район
9:00-17:00
м.Рожище (гуртожитки) в.Незалежності 43, 55, лазня в.Шевченка, приміщення Химчук В.О.,
магазини «Катерина», ФО Хведчак, «Теплоцентр», «Добродій», «Стовпинські ковбаси», «Рибна лавка», «Ажур», «Дункан», «Лотос», «Автозапчастини», «Малюк»,
«Акцент», «Люкс», «Міцні горішки», «Сита родина», ЦНАП, прокуратура, КП Кооператор», Рожищенська РСС, перукарня «Монро», стомат. кабінет «Усмішка», аптека Волиньфармпостач», БССЗ Київстар, ВФ Україна) м.Рожище, Незалежності, 33, 47
Радіорелейна станція.с.Топільно
ФОП Кухарук С.М., Кіоск ТзОВ "Агро-Прод", ковбасний цехТзОВ "Вудленд Україна", Виробничі приміщення МПП "Дельта", Магазин м.Рожище, вул.Суворова, Садова,
Н.Ужвій,.Героїв УПА, Коперніка, Спортивна, Черняховського Калнишевського, Симоненка, Жуковського, І.Богуна, Квітнева
Гагаріна, Міцкевича, Багряного, П.Орлика, Сосюри, Світанкова,
пров.Ватутіна, Григоренка, Дмитрівська, Соборності, Затишна Берегового, Комарова, Тітова, Ювілейна, Котляревського, Космонавтів,
с.Топільно, вул.Шевченка.
9:00-17:00 с.Вічині, ФОП Кучинська Т.О.магазин
ФОП Яручик О.А. магазин, церква, ФАП с.Вічині, вул.Берегова, 17 Вересня, Центральна, Степова, Миру, Польова,
с.Тихотин
ФОП Островський Е.Л. свинарник
СВК «Стожари» бригада-1
ФОП Максимчук О.В. пилорама
ФОП Волощук А.Г. Автостоянка
ПП Терещук В.В. Гараж-мастерня
П-ць Пахолюк І.В. стом.кабінет
м.Рожище, вул. Мостова 7-11, 8Березня 13-20
с.Мар'янівка, вул.Прилісна,
с. Романів, вул. Лісова
с.Кроватка, ФОП Касіян С.М. магазин, шкільна котельня, с.Кроватка,вул.Молодіжна, Першотравнева, Партизанська, Шкільна , Пугачова.
промбаза с.Переспа, с. Ольганівка, вул. Лісова
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Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
9:00-17:00 с.Овадне,
Ветлікарня с. Овадне,
вул. Мічуріна, Привокзальна,
с. Шистів ГРП,
с. Заріччя ТзОВ "Агросвіт - Волинь", СКЗ с. Шистів, вул. Садова
Камінь-Каширський район
09:00 - 18:00
Школа с.Малі Голоби вул.Гутинська, Центральна
Ківерцівський район
8:30-17:00
м.Ківерці
вул.Дружби, вул.Молодіжна,
вул.Наливайка, вул.Озерна,
с.Холоневичі вул.Незалежності,
вул.8-го Березня,
с.Прилуцьке вул.І.Богуна,
ФОП Прендецький М.К. - магазин
ТзОВ "Край" - виробниче приміщення,
Свято-Стрітенська громада УПЦ - церква,
СФГ "Залісочівське"- виробниче приміщення,
с. Залісоче - школа,
с. Гор'янівка вул. Козацька, вул. Бігпнського,
вул. Молодіжна, вул. Проектна, буд. 1-6,8,10 вул. Шевченка, буд. 1- 36, вул. Луцька, 9-13 с. Залісоче
вул. Луцька, буд. 32, 37
Ковельський район
9:00-17:00
УКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельської міської ради, ФОП Кисляк Л.А,
ПАТ «ВФ Україна», ФОП Шава В.П,
Ковельське управління водопровідно-каналізаційного господарства «КОВЕЛЬВОДКАНАЛ», ТзОВ «лайфселл»,
Підприємство теплових мереж «Ковельтепло»,
Управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради м.Ковель, вул. Симоненка, вул. Стуса,
ФОП Омелянюк П.М, ФОП Савін В.В,
ФОП Лаврись П.П, ФОП Лічковський І.І,
ФОП Бутинський А.О, Релігійна громада євангельських–християн,
ТзОВ Підприємство роздрібної торгівлі №22,
Обслуговуючий кооператив «Брестський Пасаж»,
ФОП Бордеану Л.П, ФОП Кіндер М.І,
ФОП Майданський І.О, ФО Поліщук О.І,
ТзОВ "Картопляна", ФО Прокопчук А.П,
ФОП Тагієв О.К, ФОП Поліщук П.В,
ФОП Ковальчук Г.В, Управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради,
Ковельське РЖКП №2, ТзОВ "Хліб"
Товариство з додатковою відповідальністю "Сортнасіннєовоч", ПАТ "Київстар",
ФОП Шевчук З.В, ФОП Нагорник С.Р,
ФОП Царик М.Г, ФОП Ігнатьєв О.О,
Ф.о.Бізякіна Л.М, ФОП Хлуд В.Л,
ФОП Федчишина Р.А, Мале ПП "Нептун",
ФОП Йовик О.О, ФОП Ляльков В.П,
ФОП Байчук А.В, ФОП Кавас С.С,
ФОП Крук Г.І, ФОП Люшко О.В,
ФОП Йондак Т.І, ФОП Місюра О.В,
ФО Хуршудян С.Г, УКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельської міської ради,
ФОП Лисенко Н.І, ФОП Дудар Л.П,
ФОП Федорук Т.В, ФОП Данилюк В.Д,
Споживче товариство "Ковельський ринок",
ФОП Бірук Г.Я, ФО Швець І.М,
ТзОВ "Сальве» м.Ковель, вул. Брестська, вул.Курбаса,
ПАТ "Ковельнафтопродукт",
Ремонтне житлово-комунальне підприємство №1,
ДП держпідприємства виробничого зв'язку
Нафтопродуктозабезпечуючої системи – Рівенський цех ел.зв'язку м.Ковель, вул. Луцька.
ФОП Куницька В.П, УКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельської міської ради,
Управління поліції охорони у Волинській
Області, ФОП Клімук Л.М,
ПАТ "Укртелеком",
Волинська філія, Відділ культури виконавчого комітету,Ковельської міської ради,
ТзОВ фірма "Волиньфарм", Ремонтне житлово-комунальне підприємство №1,ТзОВ "К.П.Верес",
Ковельська міська організація працівників
Освіти, ФОП Михальчук Н.В, ФОП Колядинська С.І, Відділ культури Ковельської районної державної адміністрації, ФОП Геч Д.М
ФОП Василець О.В, ФОП Стародуб С.П,
ФОП Ткачук М.О, ФОП Сторожук С.М,
Свято-Пантелеймонівська громада Української
православної церкви, ФОП Поліщук С.В,
Ковельська міська рада ветеранів війни та праці,
Комунальне підприємство Ковельський міський парк культури і відпочинку ім.Л.Українки,
Управління освіти виконавчого комітету
Ковельської міської ради, ТзОВ "Європейська теплоенергетична компанія, "Екотепло",
Ковельське МТМО, м.Ковель, вул. Незалежності, вул. О.Пчілки.
місто Луцьк
13:00-17:00
просп. Соборності 13а, 13Б, 15
просп. Молоді 19а, 21, 23
9:00-17:00
ФОП. Місюра, ФОП. Пересунько, Склад пп. Хомяк, Картоплесховище П. Марчук, Склад п. Зіменко, Склад п. Онищук, Склад п. Мельник, Адмінприміщення п. Кручко, вул. Ранкова частково
Луцький район
09:00-17:00
Полонківське споживче товариство (Магазин Голишів) с. Голишів вул. Садова,
смт. Торчин вул. Наливайка. 26(кв.1.2.3),
Артсвердловина №2 с. Забороль вул. Приозерна,
с. Лаврів: ПП Борисюк Г.С. (м-н „Крамниця”), Свято-Покровська громада УПЦ, ПАТ „Укртелеком” АТС, ВКП „Лаврів” (Арт. свердловина), Відділ освіти (школа), Сільська рада с. Лаврів (с. Лаврів: Дитсад, Контора, Клуб)с. Лаврів вул. Лісова, Набережна, Шкільна, Соснова, Квітнева, Центральна, Молодіжна.
Любомльський та Шацький райони
9:00-17:00
Церква с.Запілля
Лісництво с.Нудижі
ФОП Пилиповець Ігор Купріянович, ФОП Шкледа В.А., ФОП Дричик Наталія Леонідівна с. Світязь
ФОП Сентіщева Жанна Миколаївна, ФОП Галенза Петро Іванович, ФОП Кишлали Марія Василівна, ФОП Озимок Анатолій Васильович с. Світязь.
Фермерське господарство "Світязький хутір"
ПрАТ "МТС УКРАЇНА", Денисовець Сергій Йосипович с. Світязь
місто Нововолинськ
9:00-17:00
м-н СОЛО, б-р Шевченка 13, Заброда Олена Олексіївна, м-н Кобзар, б-р Шевченка 9, Шостак Дарія Іванівна, м-н Коттон, б-р Шевченка 13, Герман Олег Сергійович,
м-н Вікнарьов, б-р Шевченка 9, Богун Олег Петрович, м-н Техносвіт, б-р Шевченка 9, Кондратьєв Юрій Михайлович,
м-н Ювілейний, б-р Шевченка 11, Коритко Тетяна Миколаївна, агентство Соломія, б-р Шевченка 9, Мельничук Галина Василівна,
Держ. Нотаріус, б-р Шевченка 7, Кацевич Тетяна Миколаївна, Нотаріус, б-р Шевченка 9, Асадулаєв Олег Ельзарович
Нотаріус, б-р Шевченка 9, Башинська Людмила Петрівна, відділ Пенсійного забезпечення, б-р Шевченка 7, Крак Тетяна Миколаївна,перукарня Прометей, б-р Шевченка 13, Аккудінова Оксана Зіновєвна
відділ реєстр. Виборців, б-р Шевченка 7, Кіндюк Андрій Валерянович
Центр соц.служб, б-р Шевченка 7, Лакиш Ольга Олександрівна, упр. праці та соц.захисту, б-р Шевченка 7, Волчанюк Наталія Борисівна, страх. Оранта, б-р Шевченка 7, Козачук Василь Степанович, фонд страх. від н.в.,б-р Шевченка 7, Новіков Едуард Володимирович
юрист, б-р Шевченка 7, Купира Зінаїда Степанівна, адвокат, б-р Шевченка 7, Дмитрук Валентина Петрівна
Дельта-банк, б-р Шевченка 13, Шимонюк Борис Костянтинович,Укрсоцбанк, б-р Шевченка 11, Давидюк Андрій Валентинович
кафе Ольга, б-р Шевченка 9, Приступчук Олег Карлович, ЖКО, б-р Шевченка 7, Чайка Олена Іванівна м.Нововолинськ,
Бульвар Шевченка 5-13
Ратнівський район
09:00-17:00
ЗДОМИШЕЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Православна Церква с.Здомишель
Фізична особа-підприємець Ничипорук Світлана Степанівна, ВОЛИНСЬКА ДИРЕКЦІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРПОШТА"
Фізична особа-підприємець Більчук Василь Іванович, ФАП с.Здомишель
Фізична особа підприємець Головій Валерій Володимирович с. Здомишель,
Фізична особа Янчук Лариса Миколаївнас.Гута,
Фізична особа Панасюк Лідія Василівна,
ФАП с.Гута, Фізична особа Свіржевський Микола Федорович, Фізична особа Луцик Анатолій Володимирович, Фізична особа Штик Валерій Миколайович, Товариство з обмеженою відповідальністю "Білорусь-Агро"
Фізична особа підприємець ї Шиманська Тетяна Миколаївна, Фізична особа підприємець Головій Олена Олександрівна, Фізична особа підприємець Головій Олена Петрівна, Савчук Тетяна Андріївна, Фізична особа Шопук Ніна Арсенівна
Фізична особа-підприємець Шиманський Ігор Миколаєвич, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЖУРАВЛИНИ"
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСТАР", Фізична особа-підприємець Матвіюк Руслана Василівна, Фізична особа-підприємець Матвіюк Руслана Василівна, Молитовний будинок с.Гута, Фізична особа-підприємець Головій Галина Володимирівна, Військова частина 9971
Православна Церква с.Гута,СШ Учбовий корпус с.Гута, Д/с с.Гута Б/к Гута, смт. Ратно частково вул. Б.Хмельницького
Рожищенський район
9:00-17:00
м.Рожище (гуртожитки) в.Незалежності 43, 55, лазня в.Шевченка, приміщення Химчук В.О.,
магазини «Катерина», ФО Хведчак, «Теплоцентр», «Добродій», «Стовпинські ковбаси», «Рибна лавка», «Ажур», «Дункан», «Лотос», «Автозапчастини», «Малюк»,
«Акцент», «Люкс», «Міцні горішки», «Сита родина», ЦНАП, прокуратура, КП Кооператор», Рожищенська РСС, перукарня «Монро», стомат. кабінет «Усмішка», аптека Волиньфармпостач», БССЗ Київстар, ВФ Україна) м.Рожище, Незалежності, 33, 47
Радіорелейна станція.с.Топільно
ФОП Кухарук С.М., Кіоск ТзОВ "Агро-Прод", ковбасний цехТзОВ "Вудленд Україна", Виробничі приміщення МПП "Дельта", Магазин м.Рожище, вул.Суворова, Садова,
Н.Ужвій,.Героїв УПА, Коперніка, Спортивна, Черняховського Калнишевського, Симоненка, Жуковського, І.Богуна, Квітнева
Гагаріна, Міцкевича, Багряного, П.Орлика, Сосюри, Світанкова,
пров.Ватутіна, Григоренка, Дмитрівська, Соборності, Затишна Берегового, Комарова, Тітова, Ювілейна, Котляревського, Космонавтів,
с.Топільно, вул.Шевченка.
9:00-17:00 с.Вічині, ФОП Кучинська Т.О.магазин
ФОП Яручик О.А. магазин, церква, ФАП с.Вічині, вул.Берегова, 17 Вересня, Центральна, Степова, Миру, Польова,
с.Тихотин
ФОП Островський Е.Л. свинарник
СВК «Стожари» бригада-1
ФОП Максимчук О.В. пилорама
ФОП Волощук А.Г. Автостоянка
ПП Терещук В.В. Гараж-мастерня
П-ць Пахолюк І.В. стом.кабінет
м.Рожище, вул. Мостова 7-11, 8Березня 13-20
с.Мар'янівка, вул.Прилісна,
с. Романів, вул. Лісова
с.Кроватка, ФОП Касіян С.М. магазин, шкільна котельня, с.Кроватка,вул.Молодіжна, Першотравнева, Партизанська, Шкільна , Пугачова.
промбаза с.Переспа, с. Ольганівка, вул. Лісова
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