Бачать територію міста та прилеглих сіл: у центрі Луцька встановили нові потужні камери
Сьогодні, 17:04
У центрі Луцька встановили дві нові камери відеоспостереження у рамках програми «Безпечне місто Луцьк».
Про це повідомляє департамент муніципальної варти Луцької міськради.
Дві нові роботизовані камери відеоспостереження з 50-кратним оптичним та 16-кратним цифровим зумом допомагатимуть диспетчерам «Центру безпеки міста Луцьк» департаменту муніципальної варти здійснювати моніторинг території міста та прилеглих сіл.
Камери дадуть можливість виявляти джерела самовільного спалювання листя та сухої трави у приватному секторі територіальної громади та оперативно реагувати на надзвичайні події.
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Про це повідомляє департамент муніципальної варти Луцької міськради.
Дві нові роботизовані камери відеоспостереження з 50-кратним оптичним та 16-кратним цифровим зумом допомагатимуть диспетчерам «Центру безпеки міста Луцьк» департаменту муніципальної варти здійснювати моніторинг території міста та прилеглих сіл.
Камери дадуть можливість виявляти джерела самовільного спалювання листя та сухої трави у приватному секторі територіальної громади та оперативно реагувати на надзвичайні події.
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