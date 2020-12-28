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Бачать територію міста та прилеглих сіл: у центрі Луцька встановили нові потужні камери

Бачать територію міста та прилеглих сіл: у центрі Луцька встановили нові потужні камери
У центрі Луцька встановили дві нові камери відеоспостереження у рамках програми «Безпечне місто Луцьк».

Про це повідомляє департамент муніципальної варти Луцької міськради.

Дві нові роботизовані камери відеоспостереження з 50-кратним оптичним та 16-кратним цифровим зумом допомагатимуть диспетчерам «Центру безпеки міста Луцьк» департаменту муніципальної варти здійснювати моніторинг території міста та прилеглих сіл.

Камери дадуть можливість виявляти джерела самовільного спалювання листя та сухої трави у приватному секторі територіальної громади та оперативно реагувати на надзвичайні події.

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Теги: Луцьк, муніципали, камери відеоспостереження, громада
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