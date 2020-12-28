Бачать територію міста та прилеглих сіл: у центрі Луцька встановили нові потужні камери





Про це



Дві нові роботизовані камери відеоспостереження з 50-кратним оптичним та 16-кратним цифровим зумом допомагатимуть диспетчерам «Центру безпеки міста Луцьк» департаменту муніципальної варти здійснювати моніторинг території міста та прилеглих сіл.



Камери дадуть можливість виявляти джерела самовільного спалювання листя та сухої трави у приватному секторі територіальної громади та оперативно реагувати на надзвичайні події.



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