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Завтра, 17 лютого, на одній із вулиць Луцька не буде води

Завтра, 17 лютого, на одній із вулиць Луцька не буде води
Завтра, 17 лютого, буде тимчасово відсутнє водопостачання по вулиці Сухомлинського у Луцьку.

Про це повідомляє КП «Луцькводоканал».

Зазначають, водопостачання не буде у зв'язку з аварійним поривом водогону. Аварійно-відновлювальні роботи триватимуть із 9:00 і до завершення ремонту, орієнтовно – до 18:00.

Перепрошують за тимчасові незручності. Деталі за необхідності повідомлять згодом.

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Теги: аварія, Луцьк, водопостачання
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