Завтра, 17 лютого, на одній із вулиць Луцька не буде води





Про це повідомляє КП «Луцькводоканал».



Зазначають, водопостачання не буде у зв'язку з аварійним поривом водогону. Аварійно-відновлювальні роботи триватимуть із 9:00 і до завершення ремонту, орієнтовно – до 18:00.



Перепрошують за тимчасові незручності. Деталі за необхідності повідомлять згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Завтра, 17 лютого, буде тимчасово відсутнє водопостачання по вулиці Сухомлинського у Луцьку.Про це повідомляє КП «Луцькводоканал».Зазначають, водопостачання не буде у зв'язку з аварійним поривом водогону. Аварійно-відновлювальні роботи триватимуть із 9:00 і до завершення ремонту, орієнтовно – до 18:00.Перепрошують за тимчасові незручності. Деталі за необхідності повідомлять згодом.

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