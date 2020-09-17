Завтра, 17 лютого, на одній із вулиць Луцька не буде води
Сьогодні, 20:45
Завтра, 17 лютого, буде тимчасово відсутнє водопостачання по вулиці Сухомлинського у Луцьку.
Про це повідомляє КП «Луцькводоканал».
Зазначають, водопостачання не буде у зв'язку з аварійним поривом водогону. Аварійно-відновлювальні роботи триватимуть із 9:00 і до завершення ремонту, орієнтовно – до 18:00.
Перепрошують за тимчасові незручності. Деталі за необхідності повідомлять згодом.
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Про це повідомляє КП «Луцькводоканал».
Зазначають, водопостачання не буде у зв'язку з аварійним поривом водогону. Аварійно-відновлювальні роботи триватимуть із 9:00 і до завершення ремонту, орієнтовно – до 18:00.
Перепрошують за тимчасові незручності. Деталі за необхідності повідомлять згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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