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Забезпечать транспортне сполучення Богушівки та Жабки з Луцьком

Забезпечать транспортне сполучення Богушівки та Жабки з Луцьком
Луцька міська рада оголосить конкурс на перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування № 37 «село Жабка – ринок «Ринок Новий» та № 181 «Богушівка – Луцьк».

Відповідне рішення прийняли сьогодні, 17 лютого, під час виконавчого комітету.

Начальник управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов розповів, що необхідність оголошення конкурсу на перевезення пасажирів виникла у зв’язку із утворенням Луцької міської територіальної громади та наближенням закінчення терміну дії договору на перевезення пасажирів з Волинською ОДА за приміським маршрутом № 181 «Богушівка – Луцьк».

Натомість за маршрутом № 37 «село Жабка – ринок «Ринок Новий» вже оголошували конкурс, однак претенденти на участь у ньому були відсутні.

Член виконкому Марія Якубовська зазначила, що можна було б розглянути із перевізником приміського маршруту № 251 їздити до Богушівки. Адже наразі він їде лише до Забороля, а людям з Богушівки треба ще пішки йти півтора кілометра. Якщо ж це неможливо, то цю проблему вирішить маршрут №181.

Члени виконкому проголосували за оголошення конкурсів на ці два маршрути.

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Теги: перевізники, Богушівка, Жабка
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