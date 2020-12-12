Забезпечать транспортне сполучення Богушівки та Жабки з Луцьком

Луцька міська рада оголосить конкурс на перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування № 37 «село Жабка – ринок «Ринок Новий» та № 181 «Богушівка – Луцьк».Відповідне рішення прийняли сьогодні, 17 лютого, під час виконавчого комітету.Начальник управління транспорту та зв’язкурозповів, що необхідність оголошення конкурсу на перевезення пасажирів виникла у зв’язку із утворенням Луцької міської територіальної громади та наближенням закінчення терміну дії договору на перевезення пасажирів з Волинською ОДА за приміським маршрутом № 181 «Богушівка – Луцьк».Натомість за маршрутом № 37 «село Жабка – ринок «Ринок Новий» вже оголошували конкурс, однак претенденти на участь у ньому були відсутні.Член виконкомузазначила, що можна було б розглянути із перевізником приміського маршруту № 251 їздити до Богушівки. Адже наразі він їде лише до Забороля, а людям з Богушівки треба ще пішки йти півтора кілометра. Якщо ж це неможливо, то цю проблему вирішить маршрут №181.Члени виконкому проголосували за оголошення конкурсів на ці два маршрути.