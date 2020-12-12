Забезпечать транспортне сполучення Богушівки та Жабки з Луцьком
Сьогодні, 12:33
Луцька міська рада оголосить конкурс на перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування № 37 «село Жабка – ринок «Ринок Новий» та № 181 «Богушівка – Луцьк».
Відповідне рішення прийняли сьогодні, 17 лютого, під час виконавчого комітету.
Начальник управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов розповів, що необхідність оголошення конкурсу на перевезення пасажирів виникла у зв’язку із утворенням Луцької міської територіальної громади та наближенням закінчення терміну дії договору на перевезення пасажирів з Волинською ОДА за приміським маршрутом № 181 «Богушівка – Луцьк».
Натомість за маршрутом № 37 «село Жабка – ринок «Ринок Новий» вже оголошували конкурс, однак претенденти на участь у ньому були відсутні.
Член виконкому Марія Якубовська зазначила, що можна було б розглянути із перевізником приміського маршруту № 251 їздити до Богушівки. Адже наразі він їде лише до Забороля, а людям з Богушівки треба ще пішки йти півтора кілометра. Якщо ж це неможливо, то цю проблему вирішить маршрут №181.
Члени виконкому проголосували за оголошення конкурсів на ці два маршрути.
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Відповідне рішення прийняли сьогодні, 17 лютого, під час виконавчого комітету.
Начальник управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов розповів, що необхідність оголошення конкурсу на перевезення пасажирів виникла у зв’язку із утворенням Луцької міської територіальної громади та наближенням закінчення терміну дії договору на перевезення пасажирів з Волинською ОДА за приміським маршрутом № 181 «Богушівка – Луцьк».
Натомість за маршрутом № 37 «село Жабка – ринок «Ринок Новий» вже оголошували конкурс, однак претенденти на участь у ньому були відсутні.
Член виконкому Марія Якубовська зазначила, що можна було б розглянути із перевізником приміського маршруту № 251 їздити до Богушівки. Адже наразі він їде лише до Забороля, а людям з Богушівки треба ще пішки йти півтора кілометра. Якщо ж це неможливо, то цю проблему вирішить маршрут №181.
Члени виконкому проголосували за оголошення конкурсів на ці два маршрути.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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