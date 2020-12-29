19-го лютого на Україну обрушиться нова потужна порція холоду, – синоптик
Сьогодні, 13:44
Найближчої ночі в Україні очікують -7-14 градусів, на північному сході -15-22 градуси, на Півдні та Заході -3-9 градусів, на Закарпатті близько нуля.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.
За її словами, 18 лютого вдень у північних областях буде -7-14 градусів, на решті території -2-7 градусів, на Півдні -2+3, на Закарпатті та в Криму +1+5 градусів. Сніг у четвер ймовірний на Заході, у південній частині та подекуди у центральних областях.
На решті території – без істотних опадів.
Синоптик зауважує, що 19-го лютого на Україну обрушиться нова потужна порція холоду - стовпчики термометрів опускатимуться місцями до -24-29 градусів.
У четвер, 18 лютого, у Києві серйозні опади малоймовірні. Вночі та вдень 18-го лютого температура повітря буде приблизно однаковою - 10-12 градусів морозу. На вечір похолодає до -16-18 градусів.
У ніч на п'ятницю може "врізати" до -20 градусів.
Наталка Діденко також додала, що з неділі-понеділка (21-22 лютого, - ред.) до України прийде відлига і навіть "плюси".
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Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.
За її словами, 18 лютого вдень у північних областях буде -7-14 градусів, на решті території -2-7 градусів, на Півдні -2+3, на Закарпатті та в Криму +1+5 градусів. Сніг у четвер ймовірний на Заході, у південній частині та подекуди у центральних областях.
На решті території – без істотних опадів.
Синоптик зауважує, що 19-го лютого на Україну обрушиться нова потужна порція холоду - стовпчики термометрів опускатимуться місцями до -24-29 градусів.
У четвер, 18 лютого, у Києві серйозні опади малоймовірні. Вночі та вдень 18-го лютого температура повітря буде приблизно однаковою - 10-12 градусів морозу. На вечір похолодає до -16-18 градусів.
У ніч на п'ятницю може "врізати" до -20 градусів.
Наталка Діденко також додала, що з неділі-понеділка (21-22 лютого, - ред.) до України прийде відлига і навіть "плюси".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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