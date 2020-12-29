19-го лютого на Україну обрушиться нова потужна порція холоду, – синоптик

Найближчої ночі в Україні очікують -7-14 градусів, на північному сході -15-22 градуси, на Півдні та Заході -3-9 градусів, на Закарпатті близько нуля.Про це повідомила синоптикна своїй сторінці у фейсбуці.За її словами, 18 лютого вдень у північних областях буде -7-14 градусів, на решті території -2-7 градусів, на Півдні -2+3, на Закарпатті та в Криму +1+5 градусів. Сніг у четвер ймовірний на Заході, у південній частині та подекуди у центральних областях.На решті території – без істотних опадів.Синоптик зауважує, що 19-го лютого на Україну обрушиться нова потужна порція холоду - стовпчики термометрів опускатимуться місцями до -24-29 градусів.У четвер, 18 лютого, у Києві серйозні опади малоймовірні. Вночі та вдень 18-го лютого температура повітря буде приблизно однаковою - 10-12 градусів морозу. На вечір похолодає до -16-18 градусів.У ніч на п'ятницю може "врізати" до -20 градусів.Наталка Діденко також додала, що з неділі-понеділка (21-22 лютого, - ред.) до України прийде відлига і навіть "плюси".