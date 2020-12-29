У Луцьку на Набережній позашляховик влетів у «швидку». ФОТО
Сьогодні, 17:46
У Луцьку на Набережній водій позашляховика не надав переваги у русі автомобілю екстреної медичної допомоги, внаслідок чого сталося зіткнення.
Аварія трапилася сьогодні, 18 лютого, в обідню пору, повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.
Прибувши на вулицю Набережну, поліцейські встановили, що 39-річний водій автомобіля Ford Ranger під час здійснення розвороту не впевнився в безпечності маневру та здійснив зіткнення з каретою екстреної медичної допомоги, яка рухалась з увімкненими спеціальними сигналами у попутному напрямку.
Транспортні засоби отримали механічні ушкодження з матеріальними збитками.
На щастя, в автопригоді обійшлося без травмованих.
На місці події патрульні здійснили регулювання дорожнього руху. На винуватця склали протокол за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП і вилучили посвідчення водія.
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Аварія трапилася сьогодні, 18 лютого, в обідню пору, повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.
Прибувши на вулицю Набережну, поліцейські встановили, що 39-річний водій автомобіля Ford Ranger під час здійснення розвороту не впевнився в безпечності маневру та здійснив зіткнення з каретою екстреної медичної допомоги, яка рухалась з увімкненими спеціальними сигналами у попутному напрямку.
Транспортні засоби отримали механічні ушкодження з матеріальними збитками.
На щастя, в автопригоді обійшлося без травмованих.
На місці події патрульні здійснили регулювання дорожнього руху. На винуватця склали протокол за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП і вилучили посвідчення водія.
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