У Луцьку на Набережній позашляховик влетів у «швидку». ФОТО





Аварія трапилася сьогодні, 18 лютого, в обідню пору,



Прибувши на вулицю Набережну, поліцейські встановили, що 39-річний водій автомобіля Ford Ranger під час здійснення розвороту не впевнився в безпечності маневру та здійснив зіткнення з каретою екстреної медичної допомоги, яка рухалась з увімкненими спеціальними сигналами у попутному напрямку.



Транспортні засоби отримали механічні ушкодження з матеріальними збитками.



На щастя, в автопригоді обійшлося без травмованих.



На місці події патрульні здійснили регулювання дорожнього руху. На винуватця склали протокол за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП і вилучили посвідчення водія.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на Набережній водій позашляховика не надав переваги у русі автомобілю екстреної медичної допомоги, внаслідок чого сталося зіткнення.Аварія трапилася сьогодні, 18 лютого, в обідню пору, повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.Прибувши на вулицю Набережну, поліцейські встановили, що 39-річний водій автомобіля Ford Ranger під час здійснення розвороту не впевнився в безпечності маневру та здійснив зіткнення з каретою екстреної медичної допомоги, яка рухалась з увімкненими спеціальними сигналами у попутному напрямку.Транспортні засоби отримали механічні ушкодження з матеріальними збитками.На щастя, в автопригоді обійшлося без травмованих.На місці події патрульні здійснили регулювання дорожнього руху. На винуватця склали протокол за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП і вилучили посвідчення водія.

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