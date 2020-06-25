Військовослужбовці з Луцька отримають матеріальну допомогу





Про це йдеться



Зокрема, в документі йдеться, що військові отримають по 5 тисяч гривень.



"Одноразову матеріальну допомогу (на загальну суму 60,0 тис. грн) отримають військовослужбовці, які уклали контракт про проходження військової служби у 2020 році і на час укладання контракту зареєстровані на території м. Луцька та населених пунктів Луцької міської територіальної громади, в розмірі 5,0 тис. грн кожному", - йдеться в розпорядженні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дванадцять військовослужбовців з Луцька отримають фінансову допомогу.Про це йдеться у розпорядженні Луцького міського голови від 19 лютого 2021 року.Зокрема, в документі йдеться, що військові отримають по 5 тисяч гривень."Одноразову матеріальну допомогу (на загальну суму 60,0 тис. грн) отримають військовослужбовці, які уклали контракт про проходження військової служби у 2020 році і на час укладання контракту зареєстровані на території м. Луцька та населених пунктів Луцької міської територіальної громади, в розмірі 5,0 тис. грн кожному", - йдеться в розпорядженні.

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