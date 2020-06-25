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Військовослужбовці з Луцька отримають матеріальну допомогу

Військовослужбовці з Луцька отримають матеріальну допомогу
Дванадцять військовослужбовців з Луцька отримають фінансову допомогу.

Про це йдеться у розпорядженні Луцького міського голови від 19 лютого 2021 року.

Зокрема, в документі йдеться, що військові отримають по 5 тисяч гривень.

"Одноразову матеріальну допомогу (на загальну суму 60,0 тис. грн) отримають військовослужбовці, які уклали контракт про проходження військової служби у 2020 році і на час укладання контракту зареєстровані на території м. Луцька та населених пунктів Луцької міської територіальної громади, в розмірі 5,0 тис. грн кожному", - йдеться в розпорядженні.

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Теги: військовослужбовці, грошова допомога, Луцька міська рада
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