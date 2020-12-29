вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Знайшли чоловіка, який у Луцьку пішов розчищати сніг і не повернувся

Знайшли чоловіка, який у Луцьку пішов розчищати сніг і не повернувся
50-річного волинянина Миколу Блоху, якого розшукувал родичі, знайшли.

Про це у facebook повідомила користувачка Наташа Писарська.

Нагадаємо, що чоловік проживає у місті Луцьку, працює водієм таксі на автостанції №1 поблизу Завокзального ринку. За словами його колег, зниклий пішов розчищати сніг біля автомобіля та не повернувся.

Згодом, аворка допису повідомила, що чоловіка розшукали. Він живий і перебуває з родичами.

Знайшли чоловіка, який у Луцьку пішов розчищати сніг і не повернувся

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: розшук, сніг, чоловік, водій
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Тераса на 50 «квадратів», кінотеатр та особлива алея: якою буде «Луцька Венеція» у парку 900-річчя
Пересадка органів у Волинській обласній клінічній лікарні: коли це відбудеться і на якому етапі підготовка
У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцький музичний гурт зняв фільм з нагоди свого 20-річчя
Сьогодні, 21:46
Знайшли чоловіка, який у Луцьку пішов розчищати сніг і не повернувся
Сьогодні, 21:16
Що буде з курсом долара до кінця лютого
Сьогодні, 20:45
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 22 лютого
Сьогодні, 20:00
Зима відступає: у Нововолинську закрився пункт обігріву
Сьогодні, 19:34
Схожі новини
Розшукують 32-річного волинянина, який зник ще 12 лютого Розшукують 32-річного волинянина, який зник ще 12 лютого
16 лютий, 11:49
На Волині поліцейські допомогли чоловікові, який посеред сільської дороги стояв на колінах На Волині поліцейські допомогли чоловікові, який посеред сільської дороги стояв на колінах
13 лютий, 15:35
Поліція розшукує 31-річного волинянина, який зник ще у жовтні минулого року Поліція розшукує 31-річного волинянина, який зник ще у жовтні минулого року
02 лютий, 11:04
У Луцьку нацгвардійці затримали чоловіка, який був у розшуку У Луцьку нацгвардійці затримали чоловіка, який був у розшуку
29 грудень, 2020, 12:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцький музичний гурт зняв фільм з нагоди свого 20-річчя
Сьогодні, 21:46
 0
Знайшли чоловіка, який у Луцьку пішов розчищати сніг і не повернувся
Сьогодні, 21:16
 0
Що буде з курсом долара до кінця лютого
Сьогодні, 20:45
 0
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 22 лютого
Сьогодні, 20:00
 0
Зима відступає: у Нововолинську закрився пункт обігріву
Сьогодні, 19:34
 0
Медіа
відео
1/8