Знайшли чоловіка, який у Луцьку пішов розчищати сніг і не повернувся

Миколу Блоху, якого розшукувал родичі, знайшли.



Про це у facebook Наташа Писарська.



Нагадаємо, що чоловік проживає у місті Луцьку, працює водієм таксі на автостанції №1 поблизу Завокзального ринку. За словами його колег, зниклий



Згодом, аворка допису повідомила, що чоловіка розшукали. Він живий і перебуває з родичами.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 50-річного волинянина, якого розшукувал родичі, знайшли.Про це у facebook повідомила користувачкаНагадаємо, що чоловік проживає у місті Луцьку, працює водієм таксі на автостанції №1 поблизу Завокзального ринку. За словами його колег, зниклий пішов розчищати сніг біля автомобіля та не повернувся Згодом, аворка допису повідомила, що чоловіка розшукали. Він живий і перебуває з родичами.

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