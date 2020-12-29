Знайшли чоловіка, який у Луцьку пішов розчищати сніг і не повернувся
Сьогодні, 21:16
50-річного волинянина Миколу Блоху, якого розшукувал родичі, знайшли.
Про це у facebook повідомила користувачка Наташа Писарська.
Нагадаємо, що чоловік проживає у місті Луцьку, працює водієм таксі на автостанції №1 поблизу Завокзального ринку. За словами його колег, зниклий пішов розчищати сніг біля автомобіля та не повернувся.
Згодом, аворка допису повідомила, що чоловіка розшукали. Він живий і перебуває з родичами.
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Про це у facebook повідомила користувачка Наташа Писарська.
Нагадаємо, що чоловік проживає у місті Луцьку, працює водієм таксі на автостанції №1 поблизу Завокзального ринку. За словами його колег, зниклий пішов розчищати сніг біля автомобіля та не повернувся.
Згодом, аворка допису повідомила, що чоловіка розшукали. Він живий і перебуває з родичами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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