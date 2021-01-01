На Волині заправку оштрафували на понад 200 тисяч гривень
Сьогодні, 09:24
Спеціалісти Держекоінспекції у Волинській області провели перевірку однієї з АЗС у Ковельському районі.
Інспектори встановили, що у наданих документах немає можливості відстежити походження пального, наданий паспорт якості на бензину не відповідає вимогам Технічного регламенту та інші порушення, - інформує пресслужба Державної екологічної інспекції у Волинській області.
Загалом підприємство не виконало 6 рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів.
Працівники інспекції нарахували 204 тисячі штрафу, тобто 34 тисячі за кожне невиконане рішення.
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Інспектори встановили, що у наданих документах немає можливості відстежити походження пального, наданий паспорт якості на бензину не відповідає вимогам Технічного регламенту та інші порушення, - інформує пресслужба Державної екологічної інспекції у Волинській області.
Загалом підприємство не виконало 6 рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів.
Працівники інспекції нарахували 204 тисячі штрафу, тобто 34 тисячі за кожне невиконане рішення.
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