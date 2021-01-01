На Волині заправку оштрафували на понад 200 тисяч гривень





Інспектори встановили, що у наданих документах немає можливості відстежити походження пального, наданий паспорт якості на бензину не відповідає вимогам Технічного регламенту та інші порушення, - інформує пресслужба Державної екологічної інспекції у Волинській області.



Загалом підприємство не виконало 6 рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів.



Працівники інспекції нарахували 204 тисячі штрафу, тобто 34 тисячі за кожне невиконане рішення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Спеціалісти Держекоінспекції у Волинській області провели перевірку однієї з АЗС у Ковельському районі.Інспектори встановили, що у наданих документах немає можливості відстежити походження пального, наданий паспорт якості на бензину не відповідає вимогам Технічного регламенту та інші порушення, - інформує пресслужба Державної екологічної інспекції у Волинській області.Загалом підприємство не виконало 6 рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів.Працівники інспекції нарахували 204 тисячі штрафу, тобто 34 тисячі за кожне невиконане рішення.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію