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На Волині заправку оштрафували на понад 200 тисяч гривень

На Волині заправку оштрафували на понад 200 тисяч гривень
Спеціалісти Держекоінспекції у Волинській області провели перевірку однієї з АЗС у Ковельському районі.

Інспектори встановили, що у наданих документах немає можливості відстежити походження пального, наданий паспорт якості на бензину не відповідає вимогам Технічного регламенту та інші порушення, - інформує пресслужба Державної екологічної інспекції у Волинській області.

Загалом підприємство не виконало 6 рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів.

Працівники інспекції нарахували 204 тисячі штрафу, тобто 34 тисячі за кожне невиконане рішення.

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Теги: заправка, Ковель, штраф, екоінспектори
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