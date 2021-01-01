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Анатолій Тимощук рекламує в Росії шкарпетки. ФОТО

Анатолій Тимощук рекламує в Росії шкарпетки. ФОТО
Колишній гравець луцької "Волині", донецького "Шахтаря" та збірної України з футболу лучанин Анатолій Тимощук став обличчям рекламної кампанії шкарпеток.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала колишня дружина футболіста Надія Навроцька.

"Замість проходу в Кубок Росії ФК "Зеніт" пропонує своїм вболівальникам в подарунок на День захисника Вітчизни пару шкарпеток.
Толік Тимощук виявився обличчям рекламної кампанії. Раніше "Зеніт" бачив Толіка в колготках, коли був молодшим, а зараз рекламне обличчя шкарпеток. Ви можете виграти всі кубки, але вони пам'ятають про вас по шкарпетках", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, Анатолій Тимощук свого часу виступав за пітерський "Зеніт" а після завершення кар'єри гравця увійшов до тренерського штабу "зенітників".

Як відомо, разом із «Зенітом» Анатолій Тимощук став чемпіоном Росії з футболу.
Анатолій Тимощук рекламує в Росії шкарпетки. ФОТО
Анатолій Тимощук рекламує в Росії шкарпетки. ФОТО

Нагадаємо, у Анатолія Тимощука напружені стосунки із колишньою дружиною Надією Навроцькою. Жінка не раз стверджувала, що колишня зірка українського футболу робить усе, аби їй і дітям не дісталося нічого після розлучення.

Влітку 2019 року у ЗМІ потрапила інформація, що проти колишнього капітана збірної України, екс-гравця донецького «Шахтаря» і мюнхенської «Баварії», уродженця Луцька Анатолія Тимощука відкрили кримінальні справи.

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Теги: Анатолій Тимощук, Луцьк, футбол, курйоз
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