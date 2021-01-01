Анатолій Тимощук рекламує в Росії шкарпетки. ФОТО
Сьогодні, 12:30
Колишній гравець луцької "Волині", донецького "Шахтаря" та збірної України з футболу лучанин Анатолій Тимощук став обличчям рекламної кампанії шкарпеток.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала колишня дружина футболіста Надія Навроцька.
"Замість проходу в Кубок Росії ФК "Зеніт" пропонує своїм вболівальникам в подарунок на День захисника Вітчизни пару шкарпеток.
Толік Тимощук виявився обличчям рекламної кампанії. Раніше "Зеніт" бачив Толіка в колготках, коли був молодшим, а зараз рекламне обличчя шкарпеток. Ви можете виграти всі кубки, але вони пам'ятають про вас по шкарпетках", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, Анатолій Тимощук свого часу виступав за пітерський "Зеніт" а після завершення кар'єри гравця увійшов до тренерського штабу "зенітників".
Як відомо, разом із «Зенітом» Анатолій Тимощук став чемпіоном Росії з футболу.
Нагадаємо, у Анатолія Тимощука напружені стосунки із колишньою дружиною Надією Навроцькою. Жінка не раз стверджувала, що колишня зірка українського футболу робить усе, аби їй і дітям не дісталося нічого після розлучення.
Влітку 2019 року у ЗМІ потрапила інформація, що проти колишнього капітана збірної України, екс-гравця донецького «Шахтаря» і мюнхенської «Баварії», уродженця Луцька Анатолія Тимощука відкрили кримінальні справи.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Спортсмени-ватники» не допомагали армії», – ультрас «Волині».
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Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала колишня дружина футболіста Надія Навроцька.
"Замість проходу в Кубок Росії ФК "Зеніт" пропонує своїм вболівальникам в подарунок на День захисника Вітчизни пару шкарпеток.
Толік Тимощук виявився обличчям рекламної кампанії. Раніше "Зеніт" бачив Толіка в колготках, коли був молодшим, а зараз рекламне обличчя шкарпеток. Ви можете виграти всі кубки, але вони пам'ятають про вас по шкарпетках", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, Анатолій Тимощук свого часу виступав за пітерський "Зеніт" а після завершення кар'єри гравця увійшов до тренерського штабу "зенітників".
Як відомо, разом із «Зенітом» Анатолій Тимощук став чемпіоном Росії з футболу.
Нагадаємо, у Анатолія Тимощука напружені стосунки із колишньою дружиною Надією Навроцькою. Жінка не раз стверджувала, що колишня зірка українського футболу робить усе, аби їй і дітям не дісталося нічого після розлучення.
Влітку 2019 року у ЗМІ потрапила інформація, що проти колишнього капітана збірної України, екс-гравця донецького «Шахтаря» і мюнхенської «Баварії», уродженця Луцька Анатолія Тимощука відкрили кримінальні справи.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Спортсмени-ватники» не допомагали армії», – ультрас «Волині».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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