У Луцьку на Кравчука буде новий сквер





Відповідне рішення прийняли сьогодні, 24 лютого, під час сесійного засідання.



Луцький міський голова Ігор Поліщук розповів, що облаштування скверу коштуватиме 2,7 мільйона гривень. Проєкт розробила місцева компанія «ARIVA URBAN».



За словами очільника міста, облаштування скверу мають намір завершити до середини літа. Він додав, що наявні у тому районі дитячі ігрові комплекси перебувають у жахливому стані.

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