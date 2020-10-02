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У Луцьку на Кравчука буде новий сквер

У Луцьку на Кравчука буде новий сквер
Луцька міська рада затвердила межі скверу на вулиці Кравчука (поблизу школи №26).

Відповідне рішення прийняли сьогодні, 24 лютого, під час сесійного засідання.

Луцький міський голова Ігор Поліщук розповів, що облаштування скверу коштуватиме 2,7 мільйона гривень. Проєкт розробила місцева компанія «ARIVA URBAN».

За словами очільника міста, облаштування скверу мають намір завершити до середини літа. Він додав, що наявні у тому районі дитячі ігрові комплекси перебувають у жахливому стані.

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Теги: сквер, Луцьк, Кравчука
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