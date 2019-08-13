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У Луцьку «підлатають» дві вулиці

У Луцьку «підлатають» дві вулиці
У Луцьку запланували провести поточний ремонт вулиць Карпенка-Карого та Ківерцівської.

Про це йдеться у відповідних закупівлях на платформі ProZorro.

Так, на обох вулицях виконають холодне фрезерування асфальтобетонного
покриття, улаштування вирiвнювального шару з гарячої щільної дрібнозернистої асфальтобетонної сумiшi, а також ямковий ремонт асфальтобетонного покриття.

Планують провести роботи упродовж березня-грудня. Також виконавець повинен надати гарантію на виконаний ремонт терміном на рік.

На поточний ремонт вулиці Карпенка-Карого передбачають 189 000 гривень, Ківерцівської - 149 000 гривень.



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Теги: ремонт, Карпенка-Карого, Ківерцівська, Луцьк
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