У Луцьку «підлатають» дві вулиці
Сьогодні, 17:45
У Луцьку запланували провести поточний ремонт вулиць Карпенка-Карого та Ківерцівської.
Про це йдеться у відповідних закупівлях на платформі ProZorro.
Так, на обох вулицях виконають холодне фрезерування асфальтобетонного
покриття, улаштування вирiвнювального шару з гарячої щільної дрібнозернистої асфальтобетонної сумiшi, а також ямковий ремонт асфальтобетонного покриття.
Планують провести роботи упродовж березня-грудня. Також виконавець повинен надати гарантію на виконаний ремонт терміном на рік.
На поточний ремонт вулиці Карпенка-Карого передбачають 189 000 гривень, Ківерцівської - 149 000 гривень.
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Про це йдеться у відповідних закупівлях на платформі ProZorro.
Так, на обох вулицях виконають холодне фрезерування асфальтобетонного
покриття, улаштування вирiвнювального шару з гарячої щільної дрібнозернистої асфальтобетонної сумiшi, а також ямковий ремонт асфальтобетонного покриття.
Планують провести роботи упродовж березня-грудня. Також виконавець повинен надати гарантію на виконаний ремонт терміном на рік.
На поточний ремонт вулиці Карпенка-Карого передбачають 189 000 гривень, Ківерцівської - 149 000 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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