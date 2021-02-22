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Держава виділить гроші на реставрацію Олицького замку

Держава виділить гроші на реставрацію Олицького замку
В Україні за три роки в рамках державної програми «Велика реставрація» планується відреставрувати і добудувати близько 150 культурних пам'яток у всіх регіонах, у списку - замок Радзивіллів в Олиці.

Про це заявив міністр культури України Олександр Ткаченко під час Всеукраїнського форуму «Україна 30. Інфраструктура» у понеділок, 22 лютого, пише "Слово і діло".

«Я наведу приклади лише кількох проєктів, які ми пропонуємо спільно з обласними адміністраціями, місцевими громадами внести до списку реставрації в цьому році. Нагадаю, що в цілому протягом трьох років планується відреставрувати і добудувати близько 150 різних об'єктів у всіх регіонах України. Ми їх розділили на аварійні, тобто ті, що знаходяться в надзвичайно поганому стані, і ми вже почали в минулому році їх ремонтувати», - сказав Ткаченко.

За його словами, планується реставрація: Національної філармонії у Києві, у Львівській області - проведення реставрації Підгорецького замку, в Миколаївській області - реставрація пам'ятки національного значення - Миколаївської астрономічної обсерваторії, в Харківській області - Національного літературного меморіального музею ім. Сковороди, в Одеській області - реставрація обласної філармонії, у Волинській області - замку Радзивіллів та інших об'єктів.

Ткаченко додав, що вже почався ремонт Національного художнього музею у Києві і Одеського замку в Одеській області.

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Теги: реставрація, замок Радзивіллів, Україна
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