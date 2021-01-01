Померла маленька лучанка, яка тривалий час боролася із раком
Сьогодні, 14:45
Померла 13-річна лучанка Аріна Самчук, яка тривалий час хворіла на рак.
Про це написала луцька волонтерка Роксолана Несторук у фейсбук-спільноті «Медицина Луцьк».
Дівчинка з 4-річного віку боролася зі страшним діагнозом: анапластична епендинома, подовжений ріст пухлини. Вона перенесла чимало складних операцій.
«Щирі співчуття рідним, близьким, а особливо мамі. Дай Боже сили пережити втрату донечки. Аріна Самчук, яка тривалий час боролася з важкою недугою - стала янголом», - пише Роксолана Несторук.
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Про це написала луцька волонтерка Роксолана Несторук у фейсбук-спільноті «Медицина Луцьк».
Дівчинка з 4-річного віку боролася зі страшним діагнозом: анапластична епендинома, подовжений ріст пухлини. Вона перенесла чимало складних операцій.
«Щирі співчуття рідним, близьким, а особливо мамі. Дай Боже сили пережити втрату донечки. Аріна Самчук, яка тривалий час боролася з важкою недугою - стала янголом», - пише Роксолана Несторук.
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