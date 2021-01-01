вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Померла маленька лучанка, яка тривалий час боролася із раком

Померла маленька лучанка, яка тривалий час боролася із раком
Померла 13-річна лучанка Аріна Самчук, яка тривалий час хворіла на рак.

Про це написала луцька волонтерка Роксолана Несторук у фейсбук-спільноті «Медицина Луцьк».

Дівчинка з 4-річного віку боролася зі страшним діагнозом: анапластична епендинома, подовжений ріст пухлини. Вона перенесла чимало складних операцій.

«Щирі співчуття рідним, близьким, а особливо мамі. Дай Боже сили пережити втрату донечки. Аріна Самчук, яка тривалий час боролася з важкою недугою - стала янголом», - пише Роксолана Несторук.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Аріна Самчук, рак, померла
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хотів на собі оцінити безпечність, – перший вакцинований від коронавірусу на Волині
Тераса на 50 «квадратів», кінотеатр та особлива алея: якою буде «Луцька Венеція» у парку 900-річчя
Пересадка органів у Волинській обласній клінічній лікарні: коли це відбудеться і на якому етапі підготовка
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У чернівецькій лікарні, де лікують хворих на COVID-19, стався вибух: є загиблі
Сьогодні, 15:15
Померла маленька лучанка, яка тривалий час боролася із раком
Сьогодні, 14:45
Де у Луцьку відкриють новий магазин «Сільпо»
Сьогодні, 14:10
Ще 7 областей України можуть потрапити до «червоної» зони
Сьогодні, 13:25
Наковталася пігулок після сварки з хлопцем: у Києві жінка хотіла покінчити з життям
Сьогодні, 12:30
Схожі новини
Стався рецидив страшної хвороби: лучанин просить допомогти врятувати 18-річну племінницю Стався рецидив страшної хвороби: лучанин просить допомогти врятувати 18-річну племінницю
04 лютий, 14:35
Де на Волині торік виявили найбільше випадків захворювання на рак Де на Волині торік виявили найбільше випадків захворювання на рак
04 лютий, 14:29
Як знизити ризик раку: поради луцьких медиків Як знизити ризик раку: поради луцьких медиків
04 лютий, 09:11
Вердикт лікарів став справжнім шоком: у 28-річної волинянки виявили рак Вердикт лікарів став справжнім шоком: у 28-річної волинянки виявили рак
27 січень, 09:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У чернівецькій лікарні, де лікують хворих на COVID-19, стався вибух: є загиблі
Сьогодні, 15:15
 0
Померла маленька лучанка, яка тривалий час боролася із раком
Сьогодні, 14:45
 0
Де у Луцьку відкриють новий магазин «Сільпо»
Сьогодні, 14:10
 0
Ще 7 областей України можуть потрапити до «червоної» зони
Сьогодні, 13:25
 0
Наковталася пігулок після сварки з хлопцем: у Києві жінка хотіла покінчити з життям
Сьогодні, 12:30
 0
Медіа
відео
1/8