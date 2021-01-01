Померла маленька лучанка, яка тривалий час боролася із раком

Аріна Самчук, яка тривалий час хворіла на рак.



Про це Роксолана Несторук у фейсбук-спільноті «Медицина Луцьк».



Дівчинка з 4-річного віку



«Щирі співчуття рідним, близьким, а особливо мамі. Дай Боже сили пережити втрату донечки. Аріна Самчук, яка тривалий час боролася з важкою недугою - стала янголом», - пише Роксолана Несторук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Померла 13-річна лучанка, яка тривалий час хворіла на рак.Про це написала луцька волонтеркау фейсбук-спільноті «Медицина Луцьк».Дівчинка з 4-річного віку боролася зі страшним діагнозом : анапластична епендинома, подовжений ріст пухлини. Вона перенесла чимало складних операцій.«Щирі співчуття рідним, близьким, а особливо мамі. Дай Боже сили пережити втрату донечки. Аріна Самчук, яка тривалий час боролася з важкою недугою - стала янголом», - пише Роксолана Несторук.

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