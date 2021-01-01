«Альтернативи немає», – перший вакцинований медик з Волині закликає робити щеплення від ковіду

Перший вакцинований на Волині лікар, завідувач інфекційного відділення в тимчасовому інфекційному госпіталі при Волинській обласній клінічній лікарнірозповів, що після щеплення почувається добре та закликав не слухати тих, хто безвідповідально відмовляє від вакцинації.Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці.За його словами, його дідусь, якому виповнилось 93 роки та бабуся, якій 85 років, по-різному ставляться до вакцинації. Дідусь – не проти, боїться та не хоче вакцинуватись, «дякуючи окремим «спеціалістам» які лякають та демотивують таких, як вона, з різних телеканалів».Олег Яковенко закликає не слухати «спеціалістів», які відмовляють від вакцинації та робити щеплення своїм бабуся, дідусям та іншим родичам, які перебувають у групах ризику.«Нагадаю, що за минулий рік до мене у відділення поступило 724 хворих з COVID-19, смертність склала 9,6% від всіх поступивших, середній вік померлих був 69 років. Ця біда продовжується і в цьому році ми також вже маємо пацієнтів яких не змогли врятувати!Є два дієвих шляхи подолання пандемії COVID-19 - це карантинні заходи та вакцинація! Вакцину ми вже отримали. Іншої альтернативної вакцини поки не маємо, тому треба оперативно проводити вакцинальну кампанію, адже часу немає!25 лютого 2021 я одним з перших зробив щеплення проти інфекції SarsCov2, щоб особисто на собі оцінити безпеку та ефективність вакцини яку ми отримали! Після щеплення почуваюсь добре, загальний стан задовільний, проте на наступний день після маніпуляції відчував незначний біль при пальпації в місці ін’єкції, було незначне відчуття жару та втоми коли був в зоні з хворими, можливо це просто перевтома і можливо це просто співпало в часі! В цілому ніяких ускладнень та серйозних небажаних явищ не було та немає, все добре», - написав Олег Яковенко.«Вакцинуйтесь та вакцинуйте своїх рідних, які в групі ризику, щоб швидше це все скінчилось та щоб усі були живі та здорові! Це безпечно та значно дешевше, ніж лікувати важкий COVID-19, від якого можна померти!Життя – дорогоцінна річ, яку не варто розмінювати на ведмежу послугу тих «спеціалістів», хто безвідповідально відмовляє вас від вакцинації! Альтернативи немає» – резюмував лікар.Нагадаємо, 25 лютого на Волині стартувала вакцинація проти COVID-19. Перше щеплення від коронавірусу, лікар-пульмонолог, завідувач інфекційного відділення № 2 тимчасового інфекційного стаціонару госпітальної бази для надання медичної допомоги хворим на COVID-19 КП «Волинська обласна клінічна лікарня» Волинської обласної ради.Медик отримав вакцину виробництва Oxford/AstraZeneca. Дотримуючись усіх вимог, вакцинацію здійснила мобільна бригада, створена на базі КП «Луцький ЦПМД №1».