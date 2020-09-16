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Волинянин – бронзовий призер чемпіонату України з легкої атлетики

Волинянин – бронзовий призер чемпіонату України з легкої атлетики
27-28 лютого 2021 року у Києві відбувся чемпіонат України серед ДЮСШ та СДЮШОР з легкої атлетики у приміщенні серед юнаків і дівчат 2006-2007 років народження.

Про це повідомляє управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.

На змаганнях, в особистому рахунку бронзову медаль завоював Вадим Сень у стрибках у висоту, з результатом 1.65. Спортсмен є учнем Нововолинської ДЮСШ. Тренерує хлопця - Король В.І.

Фото - ілюстративне

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Теги: легкоатлет, чемпіонат України, волинянин
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