Волинянин – бронзовий призер чемпіонату України з легкої атлетики





Про це повідомляє управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.



На змаганнях, в особистому рахунку бронзову медаль завоював Вадим Сень у стрибках у висоту, з результатом 1.65. Спортсмен є учнем Нововолинської ДЮСШ. Тренерує хлопця - Король В.І.



Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 27-28 лютого 2021 року у Києві відбувся чемпіонат України серед ДЮСШ та СДЮШОР з легкої атлетики у приміщенні серед юнаків і дівчат 2006-2007 років народження.Про це повідомляє управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.На змаганнях, в особистому рахунку бронзову медаль завоюваву стрибках у висоту, з результатом 1.65. Спортсмен є учнем Нововолинської ДЮСШ. Тренерує хлопця -

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