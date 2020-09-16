Волинянин – бронзовий призер чемпіонату України з легкої атлетики
Сьогодні, 18:41
27-28 лютого 2021 року у Києві відбувся чемпіонат України серед ДЮСШ та СДЮШОР з легкої атлетики у приміщенні серед юнаків і дівчат 2006-2007 років народження.
Про це повідомляє управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.
На змаганнях, в особистому рахунку бронзову медаль завоював Вадим Сень у стрибках у висоту, з результатом 1.65. Спортсмен є учнем Нововолинської ДЮСШ. Тренерує хлопця - Король В.І.
Фото - ілюстративне
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Про це повідомляє управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.
На змаганнях, в особистому рахунку бронзову медаль завоював Вадим Сень у стрибках у висоту, з результатом 1.65. Спортсмен є учнем Нововолинської ДЮСШ. Тренерує хлопця - Король В.І.
Фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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