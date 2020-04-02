Підвищили вартість оренди торгових площ на луцьких ринках

У Луцьку встановили нову вартість оренди торгової площі на ринках для КП «Луцькі ринки». Тепер сума становитиме 119 гривень за 1 квадратний метр торгової площі в місяць.Про це йшлося у середу, 3 березня, під час засідання виконкому Луцькради.Зауважимо, що з жовтня 2018 року вартість оренди на торгової площі на ринках міста становила 97,30 гривень за метр квадратний в місяць.Директор департаменту економічної політикирозповів, що до мерії звернулося КП «Луцькі ринки». Раніше підприємство мало у постійному користуванні земельні ділянки на вулиці Карпенка-Карого, 1 (ринок «Завокзальний») та на вулиці Глушець, 1 (ринок «Центральний») для здійснення господарської діяльності з надання в оренду торгової площі.Утім, згідно з рішенням міської ради від 29 січня 2020 року припинене право користування ділянкою на вулиці Глушець, 1. Внаслідок чого, КП «Луцькі ринки» втратило понад 60% від загальних доходів та отримало збитків від господарської діяльності у 2020 році в сумі 172,2 тис. грн.У зв'язку зі змінами у фінансово-господарській діяльності комунальним підприємством «Луцькі ринки» переглянуло розрахунок вартості послуг з надання в оренду 1 «квадрат» торгової площі. У зв’язку із зменшенням обсягу виконуваних робіт та для ефективного забезпечення господарської діяльності, скорочено штат працівників підприємства з 19 до 8 штатних одиниць. Середня заробітна плата одного штатного працівника на підприємстві складає 11 225 грн.Виробничі витрати передбачають витрати на заробітну плату контролерів із врахуванням внесків на соціальні заходи, прибирання території, вивіз сміття, охорону території, ремонт покрівлі торгових рядів, покращення охорони території ринку шляхом впровадження відео нагляду, тощо.Податок на землю врахували відповідно до оцінки вартості земельних ділянок, здійсненої Головним управлінням Держгеокадастру у Волинській області, сума якого за рік становитиме – 39 072,96 грн. Адміністративні витрати передбачають витрати на заробітну плату із урахуванням внесків на соціальні заходи, програмне забезпечення для здійснення господарської діяльності та здачі звітності, послуги банку, витрати на оренду офісу, комунальні послуги, канцтовари, тощо.Відтак, вартість послуги послуги з надання в оренду 1 кв. м торгової площі встановили на рівні 119 гривень на місяць (з ПДВ). Борис Смаль додав, що нині це – нейдешевша ціна із запропонованих на інших ринках.