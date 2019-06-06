У Луцьку «підлатають» Львівську, Набережну та Винниченка
Сьогодні, 12:15
У Луцьку поточно відремонтують вулиці Львівську, Набережну та Винниченка.
Про стало відомо з торгів, оголошених на платформі ProZorro.
Відповідно до умов тендеру, на трьох вулицях виконають холодне фрезерування асфальтобетонного покриття, улаштування вирiвнювального шару з гарячої щільної дрібнозернистої асфальтобетонної сумiшi, а також ямковий ремонт асфальтобетонного покриття.
Роботи переможець повинен виконати впродовж березня-грудня цього року з гарантією на рік.
Оголошена вартість торгів на поточний ремонт Львівської та Набережної - по 189 000 гривень, на Винниченка - 99 000 гривень.
Нагадаємо, також запланували провести поточний ремонт вулиць Карпенка-Карого та Ківерцівської.
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Про стало відомо з торгів, оголошених на платформі ProZorro.
Відповідно до умов тендеру, на трьох вулицях виконають холодне фрезерування асфальтобетонного покриття, улаштування вирiвнювального шару з гарячої щільної дрібнозернистої асфальтобетонної сумiшi, а також ямковий ремонт асфальтобетонного покриття.
Роботи переможець повинен виконати впродовж березня-грудня цього року з гарантією на рік.
Оголошена вартість торгів на поточний ремонт Львівської та Набережної - по 189 000 гривень, на Винниченка - 99 000 гривень.
Нагадаємо, також запланували провести поточний ремонт вулиць Карпенка-Карого та Ківерцівської.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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