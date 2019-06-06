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У Луцьку «підлатають» Львівську, Набережну та Винниченка

У Луцьку «підлатають» Львівську, Набережну та Винниченка
У Луцьку поточно відремонтують вулиці Львівську, Набережну та Винниченка.

Про стало відомо з торгів, оголошених на платформі ProZorro.

Відповідно до умов тендеру, на трьох вулицях виконають холодне фрезерування асфальтобетонного покриття, улаштування вирiвнювального шару з гарячої щільної дрібнозернистої асфальтобетонної сумiшi, а також ямковий ремонт асфальтобетонного покриття.

Роботи переможець повинен виконати впродовж березня-грудня цього року з гарантією на рік.

Оголошена вартість торгів на поточний ремонт Львівської та Набережної - по 189 000 гривень, на Винниченка - 99 000 гривень.

Нагадаємо, також запланували провести поточний ремонт вулиць Карпенка-Карого та Ківерцівської.

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Теги: ремонт, Набережна, Львівська, Винниченка Луцьк
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