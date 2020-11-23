На складах «бурштинового» підприємства Волині – «скарбів» на 70 мільйонів

На складах КП «Волиньприродресурс» знаходиться «сонячного» каміння на приблизно 70 мільйонів гривень.Про це йшлося у п’ятницю, 5 березня, під час пресконференції щодо перших 100 днів роботи обласної ради 8 скликання.За словами голови облради, «Волиньприродресурс» почав працювати фактично в кінці осені. І фінансові результати важко спрогнозувати через специфіку діяльності.«Є земельні ділянки, які відведені для проведення господарської діяльності. Підприємство не може передбачити, скільки буде видобуто бурштину і в подальшому скільки буде реалізовано та за якими цінами», - зазначив Недопад.На складах на сьогодні перебуває продукції на 70 мільйонів гривень. 26 березня проведуть четвертий аукціон із продажу бурштину.Своєю чергою, заступник голови обласної ради Григорій Пустовіт наголосив, що передусім про «Волиньприродресурс» варто говорити як про підприємство, що змогло вивести на легальний рівень видобуток «сонячного» каміння. За три аукціони вдалося отримати понад 23 мільйони гривень.