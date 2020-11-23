На складах «бурштинового» підприємства Волині – «скарбів» на 70 мільйонів
Сьогодні, 13:08
На складах КП «Волиньприродресурс» знаходиться «сонячного» каміння на приблизно 70 мільйонів гривень.
Про це йшлося у п’ятницю, 5 березня, під час пресконференції щодо перших 100 днів роботи обласної ради 8 скликання.
За словами голови облради Григорія Недопада, «Волиньприродресурс» почав працювати фактично в кінці осені. І фінансові результати важко спрогнозувати через специфіку діяльності.
«Є земельні ділянки, які відведені для проведення господарської діяльності. Підприємство не може передбачити, скільки буде видобуто бурштину і в подальшому скільки буде реалізовано та за якими цінами», - зазначив Недопад.
На складах на сьогодні перебуває продукції на 70 мільйонів гривень. 26 березня проведуть четвертий аукціон із продажу бурштину.
Своєю чергою, заступник голови обласної ради Григорій Пустовіт наголосив, що передусім про «Волиньприродресурс» варто говорити як про підприємство, що змогло вивести на легальний рівень видобуток «сонячного» каміння. За три аукціони вдалося отримати понад 23 мільйони гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у п’ятницю, 5 березня, під час пресконференції щодо перших 100 днів роботи обласної ради 8 скликання.
За словами голови облради Григорія Недопада, «Волиньприродресурс» почав працювати фактично в кінці осені. І фінансові результати важко спрогнозувати через специфіку діяльності.
«Є земельні ділянки, які відведені для проведення господарської діяльності. Підприємство не може передбачити, скільки буде видобуто бурштину і в подальшому скільки буде реалізовано та за якими цінами», - зазначив Недопад.
На складах на сьогодні перебуває продукції на 70 мільйонів гривень. 26 березня проведуть четвертий аукціон із продажу бурштину.
Своєю чергою, заступник голови обласної ради Григорій Пустовіт наголосив, що передусім про «Волиньприродресурс» варто говорити як про підприємство, що змогло вивести на легальний рівень видобуток «сонячного» каміння. За три аукціони вдалося отримати понад 23 мільйони гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинянин за кермом Subaru збив велосипедиста
Сьогодні, 13:20
На Волині хочуть запровадити електронну чергу для вантажівок
Сьогодні, 13:16
На складах «бурштинового» підприємства Волині – «скарбів» на 70 мільйонів
Сьогодні, 13:08
Синоптик розповіла, чи буде тепло на вихідні
Сьогодні, 12:52