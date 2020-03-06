Жінок-військовослужбовців з волинської бригади вітали зі святом 8 Березня. ФОТО

З мистецьким подарунком до військовослужбовців-жінок Князівської 14 окремої механізованої бригади на Луганщину напередодні свята 8 Березня завітали відома українська письменниця Марія Матіос та артисти Івано-Франківського драмтеатру.Про це інформує пресслужба 14-ої окремої механізованої бригади у фейсбуці.Військова публіка позитивно сприймала виставу, захоплено відреагувала на неперевершену гру акторів, на можливість невимушеного спілкування після спектаклю з ними та з авторкою твору.Сама ж Марія Матіос під час спілкування подарувала дівчатам-військовим власні книги, - з автографом та найкращими побажаннями від авторки. А представники військової частини подякувати за виступ квітами та вручили пам’ятні подарунки.