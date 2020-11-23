Шахрай з «ЛНР» видурив у волинянина понад 50 тисяч
Сьогодні, 14:55
Житель Волинської області потрапив на гачок шахрая і перерахував йому чималу суму грошей.
Про це повідомляє "Волинь-нова".
Незважаючи на постійні застереження працівників відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького районного управління ГУНП у Волинській області не надавати інформації невідомим особам про свої банківські реквізити, жителі сіл і міст не перестають наступати на одні й ті ж граблі.
Цими днями дав себе ошукати 45-річний житель села Смолява. Чоловік повірив злочинцеві, який по телефону відрекомендувався працівником служби безпеки одного з банків, запевнивши, що діючу картку потрібно негайно заблокувати, а гроші – перерахувати на іншу.
Чоловік повірив злочинцеві, який по телефону відрекомендувався працівником служби безпеки одного з банків, запевнивши, що діючу картку потрібно негайно заблокувати, а гроші – перерахувати на іншу.
Усі умови довірливий клієнт виконав бездоганно, а як тільки-но своїми руками «спровадив» на вказаний номер нової карткової скарбнички 56600 гривень, «банкір» опинився поза зоною досяжності.
Лише й відомо, що гроші волинянина ошуканець зняв на Луганщині, на тимчасово окупованій території.
Відомості про це шахрайство горохівські правоохоронці внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань. При цьому попереджають: пройдисвіти шукають чергового довірливого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє "Волинь-нова".
Незважаючи на постійні застереження працівників відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького районного управління ГУНП у Волинській області не надавати інформації невідомим особам про свої банківські реквізити, жителі сіл і міст не перестають наступати на одні й ті ж граблі.
Цими днями дав себе ошукати 45-річний житель села Смолява. Чоловік повірив злочинцеві, який по телефону відрекомендувався працівником служби безпеки одного з банків, запевнивши, що діючу картку потрібно негайно заблокувати, а гроші – перерахувати на іншу.
Чоловік повірив злочинцеві, який по телефону відрекомендувався працівником служби безпеки одного з банків, запевнивши, що діючу картку потрібно негайно заблокувати, а гроші – перерахувати на іншу.
Усі умови довірливий клієнт виконав бездоганно, а як тільки-но своїми руками «спровадив» на вказаний номер нової карткової скарбнички 56600 гривень, «банкір» опинився поза зоною досяжності.
Лише й відомо, що гроші волинянина ошуканець зняв на Луганщині, на тимчасово окупованій території.
Відомості про це шахрайство горохівські правоохоронці внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань. При цьому попереджають: пройдисвіти шукають чергового довірливого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині з мисливської рушниці застрелився чоловік
Сьогодні, 15:19
Шахрай з «ЛНР» видурив у волинянина понад 50 тисяч
Сьогодні, 14:55
Волинян попереджають про підтоплення
Сьогодні, 14:14
Водію українського автобуса, який потрапив у смертельну аварію в Польщі, загрожує 8 років тюрми
Сьогодні, 13:33
У Нововолинську порізали чоловіка, потерпілий в реанімації
Сьогодні, 12:52