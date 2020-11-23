Шахрай з «ЛНР» видурив у волинянина понад 50 тисяч





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Незважаючи на постійні застереження працівників відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького районного управління ГУНП у Волинській області не надавати інформації невідомим особам про свої банківські реквізити, жителі сіл і міст не перестають наступати на одні й ті ж граблі.



Цими днями дав себе ошукати 45-річний житель села Смолява. Чоловік повірив злочинцеві, який по телефону відрекомендувався працівником служби безпеки одного з банків, запевнивши, що діючу картку потрібно негайно заблокувати, а гроші – перерахувати на іншу.



Чоловік повірив злочинцеві, який по телефону відрекомендувався працівником служби безпеки одного з банків, запевнивши, що діючу картку потрібно негайно заблокувати, а гроші – перерахувати на іншу.



Усі умови довірливий клієнт виконав бездоганно, а як тільки-но своїми руками «спровадив» на вказаний номер нової карткової скарбнички 56600 гривень, «банкір» опинився поза зоною досяжності.



Лише й відомо, що гроші волинянина ошуканець зняв на Луганщині, на тимчасово окупованій території.



Відомості про це шахрайство горохівські правоохоронці внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань. При цьому попереджають: пройдисвіти шукають чергового довірливого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Житель Волинської області потрапив на гачок шахрая і перерахував йому чималу суму грошей.Про це повідомляє "Волинь-нова" Незважаючи на постійні застереження працівників відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького районного управління ГУНП у Волинській області не надавати інформації невідомим особам про свої банківські реквізити, жителі сіл і міст не перестають наступати на одні й ті ж граблі.Цими днями дав себе ошукати 45-річний житель села Смолява. Чоловік повірив злочинцеві, який по телефону відрекомендувався працівником служби безпеки одного з банків, запевнивши, що діючу картку потрібно негайно заблокувати, а гроші – перерахувати на іншу.Чоловік повірив злочинцеві, який по телефону відрекомендувався працівником служби безпеки одного з банків, запевнивши, що діючу картку потрібно негайно заблокувати, а гроші – перерахувати на іншу.Усі умови довірливий клієнт виконав бездоганно, а як тільки-но своїми руками «спровадив» на вказаний номер нової карткової скарбнички 56600 гривень, «банкір» опинився поза зоною досяжності.Лише й відомо, що гроші волинянина ошуканець зняв на Луганщині, на тимчасово окупованій території.Відомості про це шахрайство горохівські правоохоронці внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань. При цьому попереджають: пройдисвіти шукають чергового довірливого.

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