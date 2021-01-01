У Луцьку під потягом загинув чоловік: деталі трагедії. ВІДЕО

У Луцьку під потягом загинув 42-річний чоловік. У поліції розглядають версію самогубства.Про це розповів "Суспільному" головний спеціаліст сектору комунікацій Нацполіції ВолиніНагадаємо, трагедія трапилася учора, 8 березня,Наразі відомо, що загиблий - лучанин 1978 року народження.Вантажний потяг прямував до станції "Луцьк". Головний інженер підрозділу "Ківерцівська дистанція колії"д розповів: чоловік опинився під колесами за 300 метрів від станції. На колію вийшов сам."Оскільки відстань була 10 метрів, то уникнути зіткнення не вдалося. Машиніст прийняв екстрене гальмування, але людина була смертельно травмована", - каже залізничник.Ця ділянка залізної дороги не огороджена. Олександр Новосад каже: тут вперше загинула людина.На місці події залізничники викликали швидку. Зі слів керівника обласного центру екстреної меддопомоги Володимира Шмаля, медики констатували смерть чоловіка.Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини загибелі лучанина. Відкрито кримінальне провадження за фактом самогубства.Суспільне побувало на місці, поспілкувалося з працівниками залізничної станції, а також зі свідками трагедії, які працюють у гаражах, що поруч.Детальніше - у відео: