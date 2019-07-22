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Чиновниця, спортсменка та професорка: Зеленський відзначив державними нагородами трьох волинянок

Чиновниця, спортсменка та професорка: Зеленський відзначив державними нагородами трьох волинянок
З нагоди Міжнародного жіночого дня президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами українських жінок, серед них - троє з Волині.

Про це йдеться у відповідному указі глави держави.

У списку відзначених - спортсменка з Ковеля, професорка Лесиного вишу та чиновниця Волинської ОДА.

Так, орденом княгині Ольги ІІ ступеня нагородив чемпіонку Європи 2020 року з вільної боротьби, уродженку Ковеля Юлію Ткач.

Орден княгині Ольги ІІІ ступеня отримала Оляндер Луїза Костянтинівна — професорка, завідувачка кафедри Волинського національного університету імені Лесі Українки.

Плахотній Людмилі Володимирівні — начальникові управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації — присвоїв почесне звання "Заслужений працівник освіти України".


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Теги: державна нагороди, 8 березня, президент, указ
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Коментарі 1
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Звичайно, кому ж отримувати ордени, як не чиновникам (чиновницям). Це вже стало звичним явищем, як осіння мряка. В майбутньому добавка до пенсії, "статус" (орденоноска) і т.п. Проста сільська вчителька, яка поклала своє здоровя в школі і вчила не одне покоління дітей, до ордена не достукається. Не потрапить в "рознарядку".
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