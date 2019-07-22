Чиновниця, спортсменка та професорка: Зеленський відзначив державними нагородами трьох волинянок

Володимир Зеленський відзначив державними нагородами українських жінок, серед них - троє з Волині.



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У списку відзначених - спортсменка з Ковеля, професорка Лесиного вишу та чиновниця Волинської ОДА.



Так, орденом княгині Ольги ІІ ступеня нагородив чемпіонку Європи 2020 року з вільної боротьби, уродженку Ковеля Юлію Ткач.



Орден княгині Ольги ІІІ ступеня отримала Оляндер Луїза Костянтинівна — професорка, завідувачка кафедри Волинського національного університету імені Лесі Українки.



Плахотній Людмилі Володимирівні — начальникові управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації — присвоїв почесне звання "Заслужений працівник освіти України".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З нагоди Міжнародного жіночого дня президент Українивідзначив державними нагородами українських жінок, серед них - троє з Волині.Про це йдеться у відповідному указі глави держави.У списку відзначених - спортсменка з Ковеля, професорка Лесиного вишу та чиновниця Волинської ОДА.Так, орденом княгині Ольги ІІ ступеня нагородив чемпіонку Європи 2020 року з вільної боротьби, уродженку КовеляОрден княгині Ольги ІІІ ступеня отримала— професорка, завідувачка кафедри Волинського національного університету імені Лесі Українки.— начальникові управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації — присвоїв почесне звання "Заслужений працівник освіти України".

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