На Рівненщині власниця турагенції продавала фальшиві довідки про COVID-19
Сьогодні, 16:55
Поліцейські викрили 31-річну жительку міста Костопіль, яка за гроші підробляла довідки про відсутність захворювання на COVID-19 для виїзду за кордон.
Про це інформує відділ комунікації поліції Рівненської області.
Слідчі встановили, що свою протиправну діяльність власниця турфірми розгорнула ще у жовтні торік. За допомогою бланків із Інтернету, використовуючи відповідне програмне забезпечення для їх заповнення, зловмисниця за 400-500 гривень продавала довідки про відсутність захворювання на COVID-19 особам, які виїжджали за кордон.
Учора, дев’ятого березня, слідчі Рівненського районного управління поліції спільно із оперативниками управління міграційної поліції провели санкціонований обшук в офісі турагенції, за результатами якого виявили та вилучили банківські картки, оргтехніку, засоби зв’язку, блокноти з чорновими записами та 30 бланків довідок про відсутність захворювання на коронавірусну інфекцію.
Слідчі дії тривають.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує відділ комунікації поліції Рівненської області.
Слідчі встановили, що свою протиправну діяльність власниця турфірми розгорнула ще у жовтні торік. За допомогою бланків із Інтернету, використовуючи відповідне програмне забезпечення для їх заповнення, зловмисниця за 400-500 гривень продавала довідки про відсутність захворювання на COVID-19 особам, які виїжджали за кордон.
Учора, дев’ятого березня, слідчі Рівненського районного управління поліції спільно із оперативниками управління міграційної поліції провели санкціонований обшук в офісі турагенції, за результатами якого виявили та вилучили банківські картки, оргтехніку, засоби зв’язку, блокноти з чорновими записами та 30 бланків довідок про відсутність захворювання на коронавірусну інфекцію.
Слідчі дії тривають.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Коли завершать реконструкцію приймального відділення обласної лікарні у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 17:33
На Рівненщині власниця турагенції продавала фальшиві довідки про COVID-19
Сьогодні, 16:55
У 8 волинян повторно виявили коронавірус
Сьогодні, 16:27