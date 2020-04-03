На Рівненщині власниця турагенції продавала фальшиві довідки про COVID-19

Поліцейські викрили 31-річну жительку міста Костопіль, яка за гроші підробляла довідки про відсутність захворювання на COVID-19 для виїзду за кордон.Про це інформує відділ комунікації поліції Рівненської області.Слідчі встановили, що свою протиправну діяльність власниця турфірми розгорнула ще у жовтні торік. За допомогою бланків із Інтернету, використовуючи відповідне програмне забезпечення для їх заповнення, зловмисниця за 400-500 гривень продавала довідки про відсутність захворювання на COVID-19 особам, які виїжджали за кордон.Учора, дев’ятого березня, слідчі Рівненського районного управління поліції спільно із оперативниками управління міграційної поліції провели санкціонований обшук в офісі турагенції, за результатами якого виявили та вилучили банківські картки, оргтехніку, засоби зв’язку, блокноти з чорновими записами та 30 бланків довідок про відсутність захворювання на коронавірусну інфекцію.Слідчі дії тривають.