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На Рівненщині власниця турагенції продавала фальшиві довідки про COVID-19

На Рівненщині власниця турагенції продавала фальшиві довідки про COVID-19
Поліцейські викрили 31-річну жительку міста Костопіль, яка за гроші підробляла довідки про відсутність захворювання на COVID-19 для виїзду за кордон.

Про це інформує відділ комунікації поліції Рівненської області.

Слідчі встановили, що свою протиправну діяльність власниця турфірми розгорнула ще у жовтні торік. За допомогою бланків із Інтернету, використовуючи відповідне програмне забезпечення для їх заповнення, зловмисниця за 400-500 гривень продавала довідки про відсутність захворювання на COVID-19 особам, які виїжджали за кордон.

Учора, дев’ятого березня, слідчі Рівненського районного управління поліції спільно із оперативниками управління міграційної поліції провели санкціонований обшук в офісі турагенції, за результатами якого виявили та вилучили банківські картки, оргтехніку, засоби зв’язку, блокноти з чорновими записами та 30 бланків довідок про відсутність захворювання на коронавірусну інфекцію.

Слідчі дії тривають.


На Рівненщині власниця турагенції продавала фальшиві довідки про COVID-19
На Рівненщині власниця турагенції продавала фальшиві довідки про COVID-19

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Теги: власниця, турагенція, довідки, коронавірус
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