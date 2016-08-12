Скільки цьогоріч витратять на «латання» ям на дорогах Волині

Розповіли, скільки цьогоріч на Волині запланували витратити коштів на утримання доріг, зокрема ліквідацію ямковості.Про це йшлося у четвер, 11 березня, під час пресконференції у Службі автомобільних доріг в області щодо ремонтно-будівельного сезону у 2021 році.Заступник начальника з експлуатаційного утриманнярозповів, що в області спостерігають тенденцію до зменшення ямковості на автошляхах через проведення ремонтів у минулі роки.Так, якщо торік на міжнародних, національних, регіональних шляхах навесні нарахували до 50 000 квадратних метрів ям, то цьогоріч - до 10 000. Загалом на експлуатаційне утримання волинських доріг у 2021 році планують витратити 200 мільйонів гривень, тоді як торік - 320 мільйонів.«Фінансування, на жаль, менше. Так, зменшилася площа ямковості, але утримання включає в себе заходи з безпеки руху, встановлення дорожніх знаків, підготовку до туристичного сезону, зимове утримання тощо», - зазначив він.За словами Юрія Ришкевича, на Волині дещо змінили підхід до виконання робіт з ліквідації ямковості, використовуючи лінійний принцип, тобто працюють за одним обраним напрямком.«На тих ділянках доріг, де будуть проводити ремонти, ми ліквідуємо критичну ямковість із застосуванням фрезерування. Тобто, через місяць-два там пройде фреза, все зріже, доцільності у застосуванні холодних сумішей чи асфальтобетону немає. Можна потерпіти 2 місяці і забезпечити влаштування поверхневих обробок, захисних шарів, вирівнюючих шарів», - зазначив він.Якщо для ремонту застосовують холодні суміші, вартість «квадрата» становить 650-720 гривень залежно від відстані перевезення матеріалів. Ремонт гарячим асфальтобетоном обходиться трохи дешевше. Юрій Ришкевич каже, що дорогі вкриті ямами там, де не було поточних, середніх, капітальних ремонтів. Наприклад, йдеться про Маневицький напрям, ділянку від дороги Н-22 від Пальче.