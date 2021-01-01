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У Луцьку на 6 років засудили вагітну жінку, яка робила закладки з наркотиками

У Луцьку на 6 років засудили вагітну жінку, яка робила закладки з наркотиками
В обласному центрі Волині на шість років засудили вагітну жінку, яка торгувала наркотиками, роблячи закладки.

Про це стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області. Пише ІА "Волинські новини".

Жінка купила через інтернет-додаток психотропну речовину PVP, аби потім її перепродати. Вдома вона розфасувала наркотики в поліетиленові пакетики.

А 20 вересня минулого року злочинниця привезла наркотики на територію парку, прилеглого до вулиці Ломоносова в Рожищі, та зробила чотири закладки. Вона сфотографувала місця закладок та надіслала їх особам, з якими домовлялася про купівлю психотропної речовини, для подальшої її реалізації через Telegram. Цього ж дня працівники поліції виявили у неї вдома шість пакетиків з PVP.

Також вона придбала 80 грамів амфетаміну та планувала збувати його у Луцьку та на території Луцького та Рожищенського районів.

У суді закладчиця повністю визнала свою вину, розповівши, що таким чином хотіла заробити грошей. Вона шукала в інтернеті оголошення про роботу кур’єра. Через Telegram-канал їй запропонували робити закладки психотропної речовини. Вона забирала посилки на пошті, пакувала і розкладала їх, закопуючи в землю, після чого фотографувала місце знаходження та надсилала дані про геолокацію.

Жінка просила суворо не карати її, оскільки вона сприяла слідству, вказала про місце закладок. Також вона повідомила, що є вагітною та має бажання одружитися.

Однак суд призначив їй реальне покарання – шість років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Теги: закладчиця, наркотики, суд, вагітна
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