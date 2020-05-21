Чим багата суддя з Луцька, яку нещодавно обрали до Вищої ради правосуддя





Про це йдеться у відповідній декларації за 2020 рік, оприлюдненій на сайті



Нагадаємо, Інна Плахтій – з відомої на Волині суддівської родини. Батько, Борис Плахтій – колишній суддя Апеляційного суду Волинської області, нині він у відставці. Сестра Наталія Плахтій нині працює суддею Волинського окружного адміністративного суду. Донька, Катерина Троць працює на посаді керівника служби інспекторів секретаріату ВРП.



Суддя навчалася у Луцькому педагогічному інституті на факультеті іноземних мов. Другу освіту здобувала у Волинському державному університеті за спеціальністю правознавство та отримала диплом із кваліфікацією "юрист".



Трудову діяльність Інна Плахтій розпочала в 1999 році на посаді секретаря судових засідань у Луцькому міськрайонному суді. З 2007 по 2009 рік була помічником, а згодом радником голови Апеляційного суду області. Працює суддею Луцького міськрайонного суду.



Інна Плахтій зареєстрована у квартирі на 48,7 кв. м у Луцьку, що перебуває в спільній власності Катерини та Марії Троць. Фактично проживає у квартирі на 48,6 кв. м, що належить її батькові Борису Плахтію.



Їздить суддя на Suzuki Vitara 2005 року випуску за 160 тисяч гривень. За рік на посаді служителя Феміди заробила 1 141 926 гривень (понад 95 тисяч на місяць), а також отримала 6451 гривню гонорарів та інших виплат згідно з цивільно-правовим правочинами від Національної школи суддів України. Загалом на рахунках у банку Інна Плахтій тримає понад 36 тисяч гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Новообрана членкиня Вищої ради правосуддя Інна Плахтій задекларувала автівку, зарплату та понад 36 тисяч гривень на рахунках у банку.Про це йдеться у відповідній декларації за 2020 рік, оприлюдненій на сайті НАЗК Нагадаємо, Інна Плахтій – з відомої на Волині суддівської родини. Батько, Борис Плахтій – колишній суддя Апеляційного суду Волинської області, нині він у відставці. Сестра Наталія Плахтій нині працює суддею Волинського окружного адміністративного суду. Донька, Катерина Троць працює на посаді керівника служби інспекторів секретаріату ВРП.Суддя навчалася у Луцькому педагогічному інституті на факультеті іноземних мов. Другу освіту здобувала у Волинському державному університеті за спеціальністю правознавство та отримала диплом із кваліфікацією "юрист".Трудову діяльність Інна Плахтій розпочала в 1999 році на посаді секретаря судових засідань у Луцькому міськрайонному суді. З 2007 по 2009 рік була помічником, а згодом радником голови Апеляційного суду області. Працює суддею Луцького міськрайонного суду.Інна Плахтій зареєстрована у квартирі на 48,7 кв. м у Луцьку, що перебуває в спільній власності Катерини та Марії Троць. Фактично проживає у квартирі на 48,6 кв. м, що належить її батькові Борису Плахтію.Їздить суддя на Suzuki Vitara 2005 року випуску за 160 тисяч гривень. За рік на посаді служителя Феміди заробила 1 141 926 гривень (понад 95 тисяч на місяць), а також отримала 6451 гривню гонорарів та інших виплат згідно з цивільно-правовим правочинами від Національної школи суддів України. Загалом на рахунках у банку Інна Плахтій тримає понад 36 тисяч гривень.

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