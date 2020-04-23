У волинському місті через коронавірус закриють садочок
Сьогодні, 22:21
У Нововолинську через захворюваність на коронавірус призупинять навчання у чадочку №2.
Про це йдеться у відеозверненні заступниця міського голови Вікторія Скриннік.
Троє працівників ліцеїв Нововолинської громади хворіють на коронавірус. Чотири випадки інфікування зафіксовано у дошкільних закладах.
Загалом захворюваність на COVID-19 у навчальних та дошкільних закладах некритична.
Більше інформації у відео.
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Про це йдеться у відеозверненні заступниця міського голови Вікторія Скриннік.
Троє працівників ліцеїв Нововолинської громади хворіють на коронавірус. Чотири випадки інфікування зафіксовано у дошкільних закладах.
Загалом захворюваність на COVID-19 у навчальних та дошкільних закладах некритична.
Більше інформації у відео.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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