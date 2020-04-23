У волинському місті через коронавірус закриють садочок





Про це йдеться у відеозверненні заступниця міського голови Вікторія Скриннік.



Троє працівників ліцеїв Нововолинської громади хворіють на коронавірус. Чотири випадки інфікування зафіксовано у дошкільних закладах.



Загалом захворюваність на COVID-19 у навчальних та дошкільних закладах некритична.



Більше інформації у відео.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську через захворюваність на коронавірус призупинять навчання у чадочку №2.Про це йдеться у відеозверненні заступниця міського голови Вікторія Скриннік.Троє працівників ліцеїв Нововолинської громади хворіють на коронавірус. Чотири випадки інфікування зафіксовано у дошкільних закладах.Загалом захворюваність на COVID-19 у навчальних та дошкільних закладах некритична.Більше інформації у відео.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію