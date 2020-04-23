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У волинському місті через коронавірус закриють садочок

У волинському місті через коронавірус закриють садочок
У Нововолинську через захворюваність на коронавірус призупинять навчання у чадочку №2.

Про це йдеться у відеозверненні заступниця міського голови Вікторія Скриннік.

Троє працівників ліцеїв Нововолинської громади хворіють на коронавірус. Чотири випадки інфікування зафіксовано у дошкільних закладах.

Загалом захворюваність на COVID-19 у навчальних та дошкільних закладах некритична.

Більше інформації у відео.


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Теги: коронавірус, Волинь, Нововолинськ
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