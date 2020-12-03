На Волині у людини виявили ботулізм

У селищі Люблинець Ковельського району зареєстрували випадок захворювання людини на ботулізм.Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в області відповідно до інформації Ковельського міськміжрайонного відділу Державної установи «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України».Ботулі́зм — це харчове отруєння, зумовлене споживанням продуктів, в яких накопичилися токсини (бутолотоксини) бактерії Clostridium botulinum.М'ясні, рибні, рідше — овочеві продукти домашнього консервування є основною причиною ботулізму. Продукти, які були погано вимиті перед консервуванням, неправильно чи недостатньо термічно оброблені, транспортувались або зберігались неналежним чином є потенційно небезпечними. Навіть консерви, у яких все гаразд з терміном придатності, виглядом і смаком, можуть бути зараженими: ботулізм не можна визначити за кольором або смаком, оорганізм, який спричиняє хворобу, не псує продукти.Також ботулізм може виникнути внаслідок споживання в'яленої чи копченої риби та будь-яких виробів з м'яса (ковбаси, шинки тощо). Найчастіше причиною ботулізму стають в'ялені або копчені продукти домашнього приготування, проте реєструються і випадки хвороби після вживання продуктів вироблених у промислових умовах. Це трапляється у випадку не дотримання відповідних вимог під час заготівлі, переробки чи зберігання продуктів.Значно рідше ботулізмом можна заразитись через рани, так само рідко мікроорганізм передається від матері до дитини через грудне молоко.Симптоми ботулізму:- порушення близького зору: ви не можете читати текст, але добре бачите предмети,- сильно виражена сухість у роті,- важко говорити (голос стає тихим, нерозбірливим або пропадає)- підвищена стомлюваність, м’язова слабкість,- запаморочення,- короткочасні ознаки ураження травної системи (нудота, блювання, послаблення випорожнень), а потім - стадія парезу кишечнику (здуття живота, закреп), ураження м’язів шиї та кінцівок.Перші симптоми захворювання начастіше виникають через 12-24 годин після споживання зараженої їжі. Водночас, симптоми так само можуть виникнути раніше (уже через 2 години) або значно підзіше (4 доби і більше).У більшості випадків ботулізму можна уникнути, дотримуючись простих правил:• при домашньому консервуванні необхідно дотримуватись правил ососбистої гігієни;- дотримуватись чистоти сировини (ретельне миття продуктів перед використаннямм);- при домашньому консервуванні, особливо овочів, що містять мало природної кислоти, необхідно додавати за рецептурою оцтову або лимонну кислоти, тому що збудник ботулізму не любить кисле середовище;- безпосередньо перед закладкою в банки продуктів стерилізувати банки і кришки;- при консервуванні в домашніх умовах, особливо м’ясних і рибних продуктів —проводити тиндалізацію (прогрівання до 100 0С від трьох до п'яти разів з проміжками в 24 год), після чого простерилізувати консерви при температурі 100°С – 40-60 хв. з подальшим їх герметичним пакуванням;- не вживати “бомбажні” консерви;- не купувати виготовлені у домашніх умовах консерви, в’ялену, копчену, солону рибу й інші продукти харчування в місцях несанкціонованої торгівлі у приватних осіб;- не рекомендовано консервувати гриби у герметично закритих банках в домашніх умовах, тому що їх складно повністю звільнити від мікрочастинок ґрунту.