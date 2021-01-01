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Мийки, кафе-бар та земля: що в декларації старости Прилуцького старостинського округу

Мийки, кафе-бар та земля: що в декларації старости Прилуцького старостинського округу
Колишній голова Ківерцівської райради Олександр Гурський, який нещодавно став старостою Прилуцького старостинського округу Луцької міської територіальної громади, має мийки, кафе, склад та декілька земельних ділянок.

Про це йдеться у його декларації за 2020 рік, опублікованій на сайті НАЗК.

У власності Олександра Гурського - мийка в Липинах на 257,3 кв. м, мийка автомобілів на 5 постів на 227,6 кв. м та на 1 пост на 119,2 кв. м у Липинах, земля в Липинах на 0,13 га, 0,13 га, 0,09 гакафе-бар у Липинах на 133,2 кв. м, земельна ділянка у Прилуцькому на 0,05 га, у Дачному - на 0,17 га, склад для зберігання вапняків на 2645,2 кв. м у Дачному, перехідна галерея для помолу вапна на 558,7 кв. м. Дружина Олександра Ірина має офіс у Луцьку на 19,8 кв. м.

Їздить Олександр Гурський на Toyota Camry 2018 року випуску за 804 516 гривень, яку взяв у кредит.

У Ківерцівській РДА заробив Гурський 346 384 гривні, отримав 22 923 гривні страхових виплат та 12 409 гривень за роботу у мерії. Його дружина у 2020 році отримала 700 625 гривень доходу від зайняття підприємницькою діяльністю, 3705 гривень процентів у банку, 4300 гривень соцдопомоги, 3134 гривні допомоги та 4195 гривень соцвиплат від центру зайнятості. Тримає Ірина Гурська на рахунку в банку 225 000 гривень.


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Теги: декларація, Олександр Гурський, Прилуцький старостинський округ
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