Мийки, кафе-бар та земля: що в декларації старости Прилуцького старостинського округу





Про це йдеться у його декларації за 2020 рік, опублікованій на сайті



У власності Олександра Гурського - мийка в Липинах на 257,3 кв. м, мийка автомобілів на 5 постів на 227,6 кв. м та на 1 пост на 119,2 кв. м у Липинах, земля в Липинах на 0,13 га, 0,13 га, 0,09 гакафе-бар у Липинах на 133,2 кв. м, земельна ділянка у Прилуцькому на 0,05 га, у Дачному - на 0,17 га, склад для зберігання вапняків на 2645,2 кв. м у Дачному, перехідна галерея для помолу вапна на 558,7 кв. м. Дружина Олександра Ірина має офіс у Луцьку на 19,8 кв. м.



Їздить Олександр Гурський на Toyota Camry 2018 року випуску за 804 516 гривень, яку взяв у кредит.



У Ківерцівській РДА заробив Гурський 346 384 гривні, отримав 22 923 гривні страхових виплат та 12 409 гривень за роботу у мерії. Його дружина у 2020 році отримала 700 625 гривень доходу від зайняття підприємницькою діяльністю, 3705 гривень процентів у банку, 4300 гривень соцдопомоги, 3134 гривні допомоги та 4195 гривень соцвиплат від центру зайнятості. Тримає Ірина Гурська на рахунку в банку 225 000 гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Колишній голова Ківерцівської райради Олександр Гурський, який нещодавно став старостою Прилуцького старостинського округу Луцької міської територіальної громади, має мийки, кафе, склад та декілька земельних ділянок.Про це йдеться у його декларації за 2020 рік, опублікованій на сайті НАЗК У власності Олександра Гурського - мийка в Липинах на 257,3 кв. м, мийка автомобілів на 5 постів на 227,6 кв. м та на 1 пост на 119,2 кв. м у Липинах, земля в Липинах на 0,13 га, 0,13 га, 0,09 гакафе-бар у Липинах на 133,2 кв. м, земельна ділянка у Прилуцькому на 0,05 га, у Дачному - на 0,17 га, склад для зберігання вапняків на 2645,2 кв. м у Дачному, перехідна галерея для помолу вапна на 558,7 кв. м. Дружина Олександра Ірина має офіс у Луцьку на 19,8 кв. м.Їздить Олександр Гурський на Toyota Camry 2018 року випуску за 804 516 гривень, яку взяв у кредит.У Ківерцівській РДА заробив Гурський 346 384 гривні, отримав 22 923 гривні страхових виплат та 12 409 гривень за роботу у мерії. Його дружина у 2020 році отримала 700 625 гривень доходу від зайняття підприємницькою діяльністю, 3705 гривень процентів у банку, 4300 гривень соцдопомоги, 3134 гривні допомоги та 4195 гривень соцвиплат від центру зайнятості. Тримає Ірина Гурська на рахунку в банку 225 000 гривень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію