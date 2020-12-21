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Крим – це Україна: у Луцьку триває акція до дня окупації півострова. ФОТО

Крим – це Україна: у Луцьку триває акція до дня окупації півострова. ФОТО
Показ короткометражного фільму, вільний мікрофон, покладання квітів до стели Героїв Небесної Сотні, частування пловом за кримським рецептом та навіть проведення умовного референдуму – такі заходи тривають сьогодні, 16 лютого у Луцьку.

Акція, приурочена до дня окупації півострова Крим Російською Федерацією, відбувається на Театральному майдані міста з 10 ранку. Організатором є громадська організація «Студентська рада Волині».

Нагадаємо, саме 16 березня 2014 року відбувся нелегітимний сфальшований псевдореферендум про статус Криму із заздалегідь сформованими результатами та завищеною явкою. Результати цього «референдуму» не визнали ні Україна, ні міжнародні інституції.

О 10 ранку розпочали показ короткометражного фільму, який присвячений окупації Криму.

Крим – це Україна: у Луцьку триває акція до дня окупації півострова. ФОТО

Крим – це Україна: у Луцьку триває акція до дня окупації півострова. ФОТО

Крим – це Україна: у Луцьку триває акція до дня окупації півострова. ФОТО


Також організатори проводять так званий референдум щодо повернення Криму. У бюлетені є два варіанти відповіді: «Я підтримую приєднання Чорноморського флоту Російської Федерації до України» та «Я проти приєднання Чорноморського флоту Російської Федерації до України». Потрібно обрати один з них та встигнути поставити відмітку до 14 години. Вже до 18 години підрахують голоси та оголосять результати.

Крим – це Україна: у Луцьку триває акція до дня окупації півострова. ФОТО

Крим – це Україна: у Луцьку триває акція до дня окупації півострова. ФОТО

Крим – це Україна: у Луцьку триває акція до дня окупації півострова. ФОТО

Крим – це Україна: у Луцьку триває акція до дня окупації півострова. ФОТО


Це ще не всі заплановані заходи. О 12 годині гостей частуватимуть пловом за кримським рецептом та проведуть вільний мікрофон, де можна буде висловлювати свої думки. О 14 годині буде покладання квітів до стели Героїв Небесної Сотні.

Зауважимо, що, попри негоду, чимало лучан не залишилися осторонь та підтримали акцію.

Крим – це Україна: у Луцьку триває акція до дня окупації півострова. ФОТО

Крим – це Україна: у Луцьку триває акція до дня окупації півострова. ФОТО

Крим – це Україна: у Луцьку триває акція до дня окупації півострова. ФОТО

Крим – це Україна: у Луцьку триває акція до дня окупації півострова. ФОТО

Крим – це Україна: у Луцьку триває акція до дня окупації півострова. ФОТО

Крим – це Україна: у Луцьку триває акція до дня окупації півострова. ФОТО

Крим – це Україна: у Луцьку триває акція до дня окупації півострова. ФОТО

Крим – це Україна: у Луцьку триває акція до дня окупації півострова. ФОТО

Крим – це Україна: у Луцьку триває акція до дня окупації півострова. ФОТО

Крим – це Україна: у Луцьку триває акція до дня окупації півострова. ФОТО

Крим – це Україна: у Луцьку триває акція до дня окупації півострова. ФОТО

Крим – це Україна: у Луцьку триває акція до дня окупації півострова. ФОТО

Крим – це Україна: у Луцьку триває акція до дня окупації півострова. ФОТО

Крим – це Україна: у Луцьку триває акція до дня окупації півострова. ФОТО

Крим – це Україна: у Луцьку триває акція до дня окупації півострова. ФОТО

Крим – це Україна: у Луцьку триває акція до дня окупації півострова. ФОТО

Крим – це Україна: у Луцьку триває акція до дня окупації півострова. ФОТО

Крим – це Україна: у Луцьку триває акція до дня окупації півострова. ФОТО

Крим – це Україна: у Луцьку триває акція до дня окупації півострова. ФОТО

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Теги: Луцьк, акція, окупація Криму, референдум
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Коментарі 1
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чим би дітки не бавилися....
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