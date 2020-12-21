Крим – це Україна: у Луцьку триває акція до дня окупації півострова. ФОТО





Акція, приурочена до дня окупації півострова Крим Російською Федерацією, відбувається на Театральному майдані міста з 10 ранку. Організатором є громадська організація «Студентська рада Волині».



Нагадаємо, саме 16 березня 2014 року



О 10 ранку розпочали показ короткометражного фільму, який присвячений окупації Криму.











Також організатори проводять так званий референдум щодо повернення Криму. У бюлетені є два варіанти відповіді: «Я підтримую приєднання Чорноморського флоту Російської Федерації до України» та «Я проти приєднання Чорноморського флоту Російської Федерації до України». Потрібно обрати один з них та встигнути поставити відмітку до 14 години. Вже до 18 години підрахують голоси та оголосять результати.













Це ще не всі заплановані заходи. О 12 годині гостей частуватимуть пловом за кримським рецептом та проведуть вільний мікрофон, де можна буде висловлювати свої думки. О 14 годині буде покладання квітів до стели Героїв Небесної Сотні.



Зауважимо, що, попри негоду, чимало лучан не залишилися осторонь та підтримали акцію.









































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