Нічний клуб «У Наталки» змінив назву і концепцію

Луцький нічний клуб «У Наталки», розташований на вулиці Потебні, 62, змінив назву та концепцію й отримав від мерії дозвіл працювати з 22 години до 4 ранку.Про це йшлося сьогодні, 17 березня, під час засідання виконавчого комітету Луцької міської ради.В. о. начальника управління розвитку підприємництва та рекламирозповіла, що перед тим, як подавати проєкт рішення на розгляд виконкому, підготували запити у всі необхідні структури, аби підтвердити, чи були протоколи щодо закладу через певні порушення останнім часом.«Фактів порушення норм законодавства (ні про перебування там неповнолітніх, ні про порушення тиші тощо) не було підтверджено. Тому виносимо цей проєкт рішення», - сказала посадовиця.На засідання виконкому прийшов представник фізичної особи-підприємця. Він розповів, що тепер колишній клуб «У Наталки» має назву «Ден Хол».Член виконкомузапитав, чи у закладу змінилася лише назва, чи й, для прикладу, концепція.На це Ярослав Білецький відповів, що зміна назви пов’язана, насамперед, зі зміною концепції роботи закладу.«Найбільше зауважень виникло саме з тим, що місцеві мешканці скаржилися на скупчення людей навколо приміщення. Тому ми провели певні технічні заходи, облаштували відеонагляд, ввели в штат додаткову особу, яка буде спостерігати за зовнішнім станом і поведінкою потенційних відвідувачів, провели роботу з таксистами, які певним чином також могли впливати на реакцію оточуючих. Головне – провели роботу з персоналом щодо роботи з тими особами, які можуть впливати на поведінку і на формування громадської думки саме про цей заклад», – сказав Білецький.Член виконкомузапропонував спочатку встановити для закладу випробувальний термін – до 30 червня 2021 року. У проекті ж рішення спочатку пропонували встановити режим роботи з 22.00 до 04.00 бару «Ден Хол» до 1 січня. Таку зміну до проєкту рішення підтримали його колеги. Тож наразі графік роботи закладу встановили до 30 червня.