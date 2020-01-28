Нічний клуб «У Наталки» змінив назву і концепцію
Сьогодні, 12:12
Луцький нічний клуб «У Наталки», розташований на вулиці Потебні, 62, змінив назву та концепцію й отримав від мерії дозвіл працювати з 22 години до 4 ранку.
Про це йшлося сьогодні, 17 березня, під час засідання виконавчого комітету Луцької міської ради.
В. о. начальника управління розвитку підприємництва та реклами Тетяна Чемерис розповіла, що перед тим, як подавати проєкт рішення на розгляд виконкому, підготували запити у всі необхідні структури, аби підтвердити, чи були протоколи щодо закладу через певні порушення останнім часом.
«Фактів порушення норм законодавства (ні про перебування там неповнолітніх, ні про порушення тиші тощо) не було підтверджено. Тому виносимо цей проєкт рішення», - сказала посадовиця.
На засідання виконкому прийшов представник фізичної особи-підприємця Ярослав Білецький. Він розповів, що тепер колишній клуб «У Наталки» має назву «Ден Хол».
Член виконкому Олександр Серватович запитав, чи у закладу змінилася лише назва, чи й, для прикладу, концепція.
На це Ярослав Білецький відповів, що зміна назви пов’язана, насамперед, зі зміною концепції роботи закладу.
«Найбільше зауважень виникло саме з тим, що місцеві мешканці скаржилися на скупчення людей навколо приміщення. Тому ми провели певні технічні заходи, облаштували відеонагляд, ввели в штат додаткову особу, яка буде спостерігати за зовнішнім станом і поведінкою потенційних відвідувачів, провели роботу з таксистами, які певним чином також могли впливати на реакцію оточуючих. Головне – провели роботу з персоналом щодо роботи з тими особами, які можуть впливати на поведінку і на формування громадської думки саме про цей заклад», – сказав Білецький.
Член виконкому Богдан Денисюк запропонував спочатку встановити для закладу випробувальний термін – до 30 червня 2021 року. У проекті ж рішення спочатку пропонували встановити режим роботи з 22.00 до 04.00 бару «Ден Хол» до 1 січня. Таку зміну до проєкту рішення підтримали його колеги. Тож наразі графік роботи закладу встановили до 30 червня.
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Про це йшлося сьогодні, 17 березня, під час засідання виконавчого комітету Луцької міської ради.
В. о. начальника управління розвитку підприємництва та реклами Тетяна Чемерис розповіла, що перед тим, як подавати проєкт рішення на розгляд виконкому, підготували запити у всі необхідні структури, аби підтвердити, чи були протоколи щодо закладу через певні порушення останнім часом.
«Фактів порушення норм законодавства (ні про перебування там неповнолітніх, ні про порушення тиші тощо) не було підтверджено. Тому виносимо цей проєкт рішення», - сказала посадовиця.
На засідання виконкому прийшов представник фізичної особи-підприємця Ярослав Білецький. Він розповів, що тепер колишній клуб «У Наталки» має назву «Ден Хол».
Член виконкому Олександр Серватович запитав, чи у закладу змінилася лише назва, чи й, для прикладу, концепція.
На це Ярослав Білецький відповів, що зміна назви пов’язана, насамперед, зі зміною концепції роботи закладу.
«Найбільше зауважень виникло саме з тим, що місцеві мешканці скаржилися на скупчення людей навколо приміщення. Тому ми провели певні технічні заходи, облаштували відеонагляд, ввели в штат додаткову особу, яка буде спостерігати за зовнішнім станом і поведінкою потенційних відвідувачів, провели роботу з таксистами, які певним чином також могли впливати на реакцію оточуючих. Головне – провели роботу з персоналом щодо роботи з тими особами, які можуть впливати на поведінку і на формування громадської думки саме про цей заклад», – сказав Білецький.
Член виконкому Богдан Денисюк запропонував спочатку встановити для закладу випробувальний термін – до 30 червня 2021 року. У проекті ж рішення спочатку пропонували встановити режим роботи з 22.00 до 04.00 бару «Ден Хол» до 1 січня. Таку зміну до проєкту рішення підтримали його колеги. Тож наразі графік роботи закладу встановили до 30 червня.
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Коментарі 2
Я куєю: у притонів, виявляється, є якась "концепція"....
Дибільна назва. Всеодно цей клуб будуть завжди називати У Наталки, так само як стару підкову техасом
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