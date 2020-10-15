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На Волині значно збільшилася кількість госпіталізованих із коронавірусом

На Волині значно збільшилася кількість госпіталізованих із коронавірусом
У Волинській області побільшало хворих на коронавірусну інфекцію, що потребують госпіталізації.

Про це йшлося у четвер, 18 березня, під час брифінгу в ОДА.

Заступник голови обласної державної адміністрації Людмила Тимощук зауважила, що захворюваність на коронавірусну інфекцію в Україні і зокрема на Волині зростає. За минулу добу додалося 330 нових хворих, 85 із них госпіталізували, хоч раніше добовий показник рідко перевалював за цифру 30.

«Це означає, що коронавірусна інфекція має важчий перебіг та пацієнти потребують госпіталізації», - наголосила вона.

Для надання медичної допомоги недужим на коронавірус в області розгорнули 1785 ліжок, із них 1707 забезпечені киснем.

Завантаженість ліжок на сьогодні становить 38, 2%. У реанімації знаходяться 57 пацієнтів (33 % зайнятих ліжок у реанімації із 143), на ШВЛ перебуває 21 пацієнт.

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Теги: Волинь, коронавірус, хворі, ситуація
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