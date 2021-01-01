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Затримали чоловіка, який залишив «тривожний» рюкзак у луцькому ЦУМі

Затримали чоловіка, який залишив «тривожний» рюкзак у луцькому ЦУМі
Чоловіка, через залишений рюкзак якого евакуювали усіх відвідувачів луцького ЦУМу вдень 21 березня, затримали.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.

Інформують, що спочатку надійшло повідомлення про те, що невідома особа зайшла у ЦУМ і залишила там рюкзак. Задля безпеки людей спрацювали відповідні служби. Згодом же цей чоловік прийшов на перший поверх ГУНП у Волинській області. Черговий зорієнтувався, що це чоловік, зовнішність якого за описом підходить тому, кого шукає поліція через залишений рюкзак. Тож його затримали.

Це – чоловік 1988 року народження. Станом на 17 годину 21 березня він перебував у луцькому відділенні поліції, його допитують.

Є версія про те, що рюкзак він залишив спеціально. Утім вибухонебезпечних предметів там не виявили.

Наразі поліція з’ясовує усі обставини й те, як кваліфікувати дії чоловіка. Про це повідомлять згодом.

Нагадаємо, у післяобідню пору 21 березня усіх відвідувачів та працівників ЦУМу евакуювали, а територію обгородили.

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Теги: ЦУМ, евакуація, рюкзак
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