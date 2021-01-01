Затримали чоловіка, який залишив «тривожний» рюкзак у луцькому ЦУМі
Сьогодні, 17:35
Чоловіка, через залишений рюкзак якого евакуювали усіх відвідувачів луцького ЦУМу вдень 21 березня, затримали.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.
Інформують, що спочатку надійшло повідомлення про те, що невідома особа зайшла у ЦУМ і залишила там рюкзак. Задля безпеки людей спрацювали відповідні служби. Згодом же цей чоловік прийшов на перший поверх ГУНП у Волинській області. Черговий зорієнтувався, що це чоловік, зовнішність якого за описом підходить тому, кого шукає поліція через залишений рюкзак. Тож його затримали.
Це – чоловік 1988 року народження. Станом на 17 годину 21 березня він перебував у луцькому відділенні поліції, його допитують.
Є версія про те, що рюкзак він залишив спеціально. Утім вибухонебезпечних предметів там не виявили.
Наразі поліція з’ясовує усі обставини й те, як кваліфікувати дії чоловіка. Про це повідомлять згодом.
Нагадаємо, у післяобідню пору 21 березня усіх відвідувачів та працівників ЦУМу евакуювали, а територію обгородили.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.
Інформують, що спочатку надійшло повідомлення про те, що невідома особа зайшла у ЦУМ і залишила там рюкзак. Задля безпеки людей спрацювали відповідні служби. Згодом же цей чоловік прийшов на перший поверх ГУНП у Волинській області. Черговий зорієнтувався, що це чоловік, зовнішність якого за описом підходить тому, кого шукає поліція через залишений рюкзак. Тож його затримали.
Це – чоловік 1988 року народження. Станом на 17 годину 21 березня він перебував у луцькому відділенні поліції, його допитують.
Є версія про те, що рюкзак він залишив спеціально. Утім вибухонебезпечних предметів там не виявили.
Наразі поліція з’ясовує усі обставини й те, як кваліфікувати дії чоловіка. Про це повідомлять згодом.
Нагадаємо, у післяобідню пору 21 березня усіх відвідувачів та працівників ЦУМу евакуювали, а територію обгородили.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Затримали чоловіка, який залишив «тривожний» рюкзак у луцькому ЦУМі
Сьогодні, 17:35
Померла вчителька математики з Волині
Сьогодні, 16:19
Чому з луцького ЦУМу евакуювали людей і обгородили територію
Сьогодні, 15:22
Чим багата очільниця відомого на Волині санаторію «Пролісок»
Сьогодні, 15:12