Затримали чоловіка, який залишив «тривожний» рюкзак у луцькому ЦУМі

Чоловіка, через залишений рюкзак якого евакуювали усіх відвідувачів луцького ЦУМу вдень 21 березня, затримали.Про цеповідомили у секторі комунікації поліції Волині.Інформують, що спочатку надійшло повідомлення про те, що невідома особа зайшла у ЦУМ і залишила там рюкзак. Задля безпеки людей спрацювали відповідні служби. Згодом же цей чоловік прийшов на перший поверх ГУНП у Волинській області. Черговий зорієнтувався, що це чоловік, зовнішність якого за описом підходить тому, кого шукає поліція через залишений рюкзак. Тож його затримали.Це – чоловік 1988 року народження. Станом на 17 годину 21 березня він перебував у луцькому відділенні поліції, його допитують.Є версія про те, що рюкзак він залишив спеціально. Утім вибухонебезпечних предметів там не виявили.Наразі поліція з’ясовує усі обставини й те, як кваліфікувати дії чоловіка. Про це повідомлять згодом.Нагадаємо, у