На Волині горить заказник. ВІДЕО

Інформацію про загорання трави у одному з секторів гідрологічного заказника «Луга», що у селі Зимне Володимир-Волинського району, повідомили місцеві мешканці, які і зняли пожежу на відео.Крім того, очевидці кажуть, що такі загорання сухостою відбуваються щороку. І страждають від цього люди, які живуть поблизу, оскільки повітря наповнюється шкідливими речовинами від диму і неодноразово вогонь перекидався на приватні території. Не кажучи вже про фауну заказника.Люди неодноразово викликали поліцію і пожежників, але ніяких дій з їх сторони не було. «Коли влада прийме хоч якісь міри, щоб запобігти новим підпалам, та притягне до відповідальності осіб за вчинені правопорушення?», - обурюються місцеві жителі.