Це потрібно для розвитку міста, – Поліщук про можливість будівництва аеропорту у Луцьку

Ігор Поліщук підтримує ідею зведення на території міста регіонального аеропорту. За результатами зустрічі з інвестором та представниками ініціативної групи, що відбулася минулого тижня, місто вирішило звернутися до Міноборони з проханням віддати 1,5 га землі під аеровокзал.



Про це він розповів у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost.



Нагадаємо,



Аеропорт у Луцьку хочуть зробити спільним як для військових, так і для цивільних. Такі ж летовища діють в Івано-Франківську, Вінниці, Дніпрі та Борисполі. За кожен зліт та посадку військові виставлятимуть рахунки. Своєю чергою, аеропорт платитиме вказані кошти військовим.



Приблизно вартуватиме будівництво аеропорту 60-70 мільйонів гривень. Ці гроші готовий дати інвестор, у разі необхідності залучивши до фінансування фінансові установи. Від міста буде потрібно лише облаштувати інфраструктуру довкола, зокрема зробити пішохідні доріжки, поставити зупинки громадського транспорту, забезпечити транспортне сполучення з летовищем тощо.



"Ідея будівництва аеропорту у Луцьку безумовно цікава. Летовище, наприклад, дозволить місту стати доступнішим та привабливішим для туристів, допоможе організовувати більше міжнародних спортивних заходів тощо. Та й загалом вплине на розвиток міста", - відзначив Ігор Поліщук. Він розповів про не зовсім приємну ситуацію, яка склалася в Луцьку у 2018 році через відсутність аеропорту. Тоді в місті організували масштабні змагання - чемпіонат з легкої атлетики. Однак, найбільше нарікань отримало місто через відсутність летовища, адже більшість спортсменів були змушені доїжджати до Луцька зі Львова.



Окрім того, за словами мера, відсутність аеропорту не сприяє залученню інвестицій як у міську громаду, так і загалом у Волинську область. Тож Луцьк підтримує ідею зведення регіонального аеропорту на базі військового аеродрому на Вишкові. Для цього, повідомив Ігор Поліщук, місто підготувало звернення до Міністерства оборони України та Кабінету міністрів України з проханням повернути громаді 1,5 га землі, аби в подальшому виставити її на аукціоні з цільовим призначенням «для будівництва аеровокзалу та облаштування аеродрому спільного використання». Тому тепер - слово за ними.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міський голова Луцькапідтримує ідею зведення на території міста регіонального аеропорту. За результатами зустрічі з інвестором та представниками ініціативної групи, що відбулася минулого тижня, місто вирішило звернутися до Міноборони з проханням віддати 1,5 га землі під аеровокзал.Про це він розповів у коментаріНагадаємо, плани збудувати у місті аеропорт визріли ще у 2012 році, однак влада змінювалася – дехто обіцяв сприяти у втіленні проєкту, декотрі навідріз відмовлялися від ідеї, вважаючи її надто масштабною. Коли ж у Луцьку врешті обрали нового мера Ігоря Поліщука, про аеропорт знову загули . За словами представника ініціативної групи, найбільша проблема проєкту – не гроші, а земля. Так, найдоцільнішим варіантом, на думку інвесторів та експертів, є будівництво аеропорту спільного використання на базі військового аеродрому, де вже є злітна смуга. Із 336 гектарів, котрі займає військовий аеродром, для регіонального аеропорту потрібно лише 1,4 гектара.Аеропорт у Луцьку хочуть зробити спільним як для військових, так і для цивільних. Такі ж летовища діють в Івано-Франківську, Вінниці, Дніпрі та Борисполі. За кожен зліт та посадку військові виставлятимуть рахунки. Своєю чергою, аеропорт платитиме вказані кошти військовим.Приблизно вартуватиме будівництво аеропорту 60-70 мільйонів гривень. Ці гроші готовий дати інвестор, у разі необхідності залучивши до фінансування фінансові установи. Від міста буде потрібно лише облаштувати інфраструктуру довкола, зокрема зробити пішохідні доріжки, поставити зупинки громадського транспорту, забезпечити транспортне сполучення з летовищем тощо."Ідея будівництва аеропорту у Луцьку безумовно цікава. Летовище, наприклад, дозволить місту стати доступнішим та привабливішим для туристів, допоможе організовувати більше міжнародних спортивних заходів тощо. Та й загалом вплине на розвиток міста", - відзначив Ігор Поліщук. Він розповів про не зовсім приємну ситуацію, яка склалася в Луцьку у 2018 році через відсутність аеропорту. Тоді в місті організували масштабні змагання - чемпіонат з легкої атлетики. Однак, найбільше нарікань отримало місто через відсутність летовища, адже більшість спортсменів були змушені доїжджати до Луцька зі Львова.Окрім того, за словами мера, відсутність аеропорту не сприяє залученню інвестицій як у міську громаду, так і загалом у Волинську область. Тож Луцьк підтримує ідею зведення регіонального аеропорту на базі військового аеродрому на Вишкові. Для цього, повідомив Ігор Поліщук, місто підготувало звернення до Міністерства оборони України та Кабінету міністрів України з проханням повернути громаді 1,5 га землі, аби в подальшому виставити її на аукціоні з цільовим призначенням «для будівництва аеровокзалу та облаштування аеродрому спільного використання». Тому тепер - слово за ними.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію