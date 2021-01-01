Залишилось зібрати ще 200 тисяч гривень: 2-річному хлопчику з Волині потрібні кошти на операцію





Нагадаємо, що



Вона каже, що у її сина – вроджена вада дихальних шляхів. Один випадок цієї хвороби трапляється на 8,5 тисяч людей.



У бадьорому стані Артемчик мало відрізняється від своїх ровесників, а от сон для нього становить смертельну небезпеку. Хлопчик задихається, тож спати мусить зі спеціальним дихальним пристроєм та під пильним наглядом.



«Зараз дитинка дуже мучиться. Більшу половину свого життя синочок провів у лікарнях. Кілька разів був у реанімації, так само кілька разів – прооперований. Він не може самостійно дихати, коли спить. Сказати, що на це боляче дивитися – це нічого не сказати. Моє серце не витримує, що така маленька дитина так страждає, а я, доросла, нічим не можу помогти», – бідкається Тетяна.



Українські лікарі не можуть вилікувати Артемчика. Для порятунку від рідкісної недуги дитині потрібна операція, а в Україні не оперують маленьких діток з такими вадами.



Виконати складну і життєво необхідну операцію погодилися лікарі в Нью-Делі (Індія). Однак на заваді стала пандемія коронавірусу. Кордони цієї країни наразі закриті. Єдина надія батьків – операція в Туреччині. Тамтешні лікарі теж погодилися вилікувати Артемчика й готові прийняти його навіть зараз.



Затримка – в нестачі коштів. Операція в клініці Стамбула вартує 25 тисяч доларів.



Для сім’ї – це захмарна сума, зібрати яку – нереально. Адже матеріальне становище родини – складне. Окрім маленького Артема, батьки виховують ще 5 дітей. Окрім того, у тата Артема – цукровий діабет.



Тетяна Січковська розповідає, що сім’я вже вичерпала усі свої матеріальні запаси, часу ж – обмаль, тому кинули клич про допомогу і звернулись до всіх небайдужих.



Реквізити для переказу коштів: картка Приватбанку: 5168 7574 0537 3046 Січковська Тетяна Миколаївна (мама Артема).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Рідні дворічного Артемчика Січковського з Турійська дякують усім небайдужим, хто зголосився та уже допоміг стати на крок ближчими до цілі: зібрати кошти для такої необхідної для життя дитини операції. Щоб її провести, залишилося дозбирати ще 200 тисяч гривень.Нагадаємо, що Артем Січковський важко хворіє і потребує термінової допомоги. Хлопчик народився з дуже рідкісною патологією – синдром П’єра Робена. Дитина не може самостіно дихати під час сну. Про це БУГу повідомила мама хлопчика Тетяна Січковська.Вона каже, що у її сина – вроджена вада дихальних шляхів. Один випадок цієї хвороби трапляється на 8,5 тисяч людей.У бадьорому стані Артемчик мало відрізняється від своїх ровесників, а от сон для нього становить смертельну небезпеку. Хлопчик задихається, тож спати мусить зі спеціальним дихальним пристроєм та під пильним наглядом.«Зараз дитинка дуже мучиться. Більшу половину свого життя синочок провів у лікарнях. Кілька разів був у реанімації, так само кілька разів – прооперований. Він не може самостійно дихати, коли спить. Сказати, що на це боляче дивитися – це нічого не сказати. Моє серце не витримує, що така маленька дитина так страждає, а я, доросла, нічим не можу помогти», – бідкається Тетяна.Українські лікарі не можуть вилікувати Артемчика. Для порятунку від рідкісної недуги дитині потрібна операція, а в Україні не оперують маленьких діток з такими вадами.Виконати складну і життєво необхідну операцію погодилися лікарі в Нью-Делі (Індія). Однак на заваді стала пандемія коронавірусу. Кордони цієї країни наразі закриті. Єдина надія батьків – операція в Туреччині. Тамтешні лікарі теж погодилися вилікувати Артемчика й готові прийняти його навіть зараз.Затримка – в нестачі коштів. Операція в клініці Стамбула вартує 25 тисяч доларів.Для сім’ї – це захмарна сума, зібрати яку – нереально. Адже матеріальне становище родини – складне. Окрім маленького Артема, батьки виховують ще 5 дітей. Окрім того, у тата Артема – цукровий діабет.Тетяна Січковська розповідає, що сім’я вже вичерпала усі свої матеріальні запаси, часу ж – обмаль, тому кинули клич про допомогу і звернулись до всіх небайдужих.

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